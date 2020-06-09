«Должно ответить время»: Зеленский рассказал, считает ли Бандеру героем

Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что из всех исторических личностей Украины вдохновляется Богданом Хмельницким и Леонидом Кравчуком. По поводу Степана Бандеры Зеленский предпочитает говорить уклончиво и предлагает, чтобы ответ дало время.

«Я с большим уважением отношусь к Кравчуку. Он дал Украине независимость. Что бы там ни было… Он — первый президент Украины», — заявил Зеленский в интервью «Украинской правде».

Также глава государства в числе личностей, достойных уважения, упомянул Богдана Хмельницкого: «Дипломатия, переговоры и хитрость Богдана Хмельницкого — там у него всего было очень много. Он воевал, потом с ними садился за стол. Затем мирился, затем союзничал. Все выкручивал, что потом забрал обратно в Украину».

«К Степану Бандере разное отношение… К людям, к событиям в те времена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили, не может быть просто личного отношения. Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее сыновьями и действительно ее героями», — заявил Зеленский.

На прямой вопрос о Бандере президент предпочел ответить дипломатически: «У нас от героя к врагу — один шаг… Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время».

Напомним, в число обязанностей президента Украины входит в том числе и присвоение высоких государственных наград и почетных званий. В вопросе награждения героев Украины решающим является соответствующий указ президента.

Фото president.gov.ua

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