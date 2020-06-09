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Колено не сгибалось: прыгунья-красавица Юлия Левченко показала радость тренировок после травмы (видео)
Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко, поразившая недавно смелой фотосессией, восстановилась после травмы, которую она получила еще феврале во время зимнего чемпионата Украины в Сумах.
22-летняя украинская красавица, чей личный рекорд прыжка равен 202 см, уже тренируется в Киеве.
«Зима-2020. Колено не сгибается, и я заканчиваю сезон заранее… Диапазон упражнений, которые мне остаются под силу, сокращается до минимума. Это я не жалуюсь, это история о том, с каким удовольствием я делала сегодня барьеры и прыжки. Счастье в мелочах, не так ли?», — написала Юлия Левченко в Instagram, комментируя видео своего занятия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду отметил Юлию Левченко в Instagram.
Фото Instagram19
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