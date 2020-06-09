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Скандальный чемпион Уимблдона женился пятый раз: невеста моложе жениха на 30 лет (фото)
Бывшая первая ракетка мира, знаменитый румынский теннисист 73-летний Илие Настасе сыграл роскошную свадьбу на курорте Мамая в приморском городе Констанца. Избранницей экс-чемпиона Уимблдона, «Ролан Гаррос» и US Open стала 43-летняя Иоана Симион.
Пара, встречающаяся уже два года, расписалась еще в прошлом году, но только сейчас устроила торжество после венчания, сообщает The Sun.
Отметим, что в узком кругу приглашенных вместе с женой на торжестве отгулял бывший футболист донецкого «Шахтера» Чиприан Марика, который недавно оказался в центре секс-скандала.
Среди тех, кто поздравил молодоженов, были экс-форвард донецкого «Шахтера» Чиприан Марика и его жена
Кстати, ветеран семейного движения Настасе женился пятый раз. От предыдущих браков у него есть сын и четыре дочери.
Причем четвертая супруга Илие — 40-летняя экс-модель Брижитт — в 2017 году подала на развод из-за того, что муж оказывал финансовую поддержку… предыдущей, третьей, жене.
Со своей четвертой супругой Брижитт знаменитый теннисист развелся в 2017 году
Стоит отметить, что Илие Настасе, получивший в теннисном мире за скандальный нрав прозвище Nasty (Мерзкий), несколько лет назад был дисквалифицирован Международной теннисной федерацией за целый ряд неоднозначных высказываний и поступков. Ему даже запретили появляться на Уимблдоне, который румын выиграл в 1973-м в паре с легендарным Джимми Коннорсом.
Добавим, что победитель семи турниров серии «Большого шлема» Настасе был первым теннисистом, которому присвоили титул первой ракетки мира (с момента введения рейтинга WTA в 1973 году), а также первым профессиональный спортсменом, заключившим контракт с компанией Nike.
Илие Настасе выиграл за карьеру семь турниров «Большого шлема»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпион Олимпийских игр в составе сборной Бразилии Халк женился на племяннице своей экс-супруги.
Фото Golders/@ioana.simion.378, News Group Newspapers Ltd
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