Украина

— Денис, бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо уже отреагировал на появление двух журналистов с выраженной патриотической позицией в ТКГ постом, который начинается словами «Мы все дальше от мира… Опять непонятные телодвижения и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться…» Что скажете?

— Я не считаю нужным что-либо отвечать экс-советнику секретаря СНБО и шоумену Сивохо. Однозначно не считаю пана Сивохо экспертом в этом вопросе, чье мнение является авторитетным.

Давая согласие на свое участие в ТКГ, я в предварительной беседе с пригласившим меня в эту группу первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ вице-премьером Алексеем Резниковым выяснил, что наше с ним видение будущего Донбасса и национальных интересов Украины в целом совпадает. Наши «красные линии» совпали. Это означает, что особый статус этих оккупированных районов не может быть закреплен в Конституции Украины. И сначала Украина восстанавливает контроль над границей, а уже затем — выборы на деоккупированных территориях Донбасса. Выборы, которые будут проведены в соответствии с украинским законодательством.

— Представим светлое будущее: территория ОРДЛО деокккупирована. Вы вернетесь для участия в процессах реинтеграции Донбасса?

— Это вопрос пока очень эфемерной перспективы. Все будет зависеть от предложений. Если моя кандидатура будет оптимальной, то да. Мы еще очень далеки от таких решений. Ничего такого пока не обсуждалось.

— А что вообще обсуждалось сегодня (9 июня.— Авт.) и что планируется на завтра (10 июня. — Авт.)?

— Это было заседание рабочей группы. Основное заседание Трехсторонней контактной группы завтра (10 июня. — Авт.). И только после этого заседания я смогу что-то осмысленно прокомментировать. Ожидается, что оно будет долгим. То есть комментарий — утром в четверг, 11 июня. Что именно там будет обсуждаться, пока рассказывать не могу.

— Часто в СМИ оккупантов звучат посылы в том духе, что «Донбасс навек с Россией, нам уже здесь не нужна Украина». А вы сами верите в то, что там по истечении шести лет кто-то все еще ждет Украину. Верите в деоккупацию этих территорий в принципе?

— Да. Я считаю, что война когда-то закончится. И рано или поздно России точно должна надоесть вся эта история. Да и власть там когда-нибудь все же сменится — им вся эта кампания со всех сторон невыгодна — то, что сейчас происходит. У меня есть надежда на здравый смысл. На то, что россияне все же рано или поздно прекратят этот дебилизм, который происходит, и положат этому конец.

А товарищей, которые именуют себя представителями каких-то там «Л/ДНР», никто вообще всерьез не рассматривает. Я не готов всерьез комментировать то, что они говорят, это абсолютный фейк, который не имеет никакого отношения к реальности.

Я не сторонник того, чтобы всех чесать под одну гребенку: утверждать, что весь оккупированный Донбасс в едином порыве ждет Украину или в едином порыве хочет в Россию. Есть разные люди. Ошибочно предполагать, как в этом уверяют россиян, что весь оккупированный Донбасс — это сторонники так называемых «ДНР» и «ЛНР». В частности, наш голос в ТКГ — это голос другого Донбасса. Который никогда не признавал «ЛНР» и «ДНР». С первого дня существования этих организаций не считал их легитимными, имеющими право что-то озвучивать от имени Донбасса. Поэтому я бы не воспринимал серьезно любые посылы со стороны этих организаций.

— О выборах. Представим, что Украина вернула себе контроль над границами и проводит выборы в соответствии с украинским законодательством. Будет ли какой-то «отсев», кто однозначно не сможет принять участие в этих выборах — из тех людей, которые находились в оккупации? Или это вообще все жители Донбасса, которые проживали в оккупации.

— Я считаю, что люди, которые принимали участие в незаконных группировках «Л/ДНР», в незаконных вооруженных формированиях, стреляли в украинских военных — всякие там полевые командиры и боевики — это убийцы, которые не имеют права даже на амнистию. Об их участии в выборах не может быть и речи. Кстати, в ТКГ будет обсуждаться амнистия — это отдельный большой вопрос. Я считаю, что Украина может дать амнистию только тем людям, которые состояли в организациях «Л/ДНР» на уровне сотрудников исполкомов. Скажем, бюджетникам, которые, пусть даже и состояли в этих организациях и так называемых общественных движениях «мир Луганщины», например, но при этом были рядовыми исполнителями. А что до сотрудников оккупационных администраций — «депутатов» и министров" - никакой им амнистии! Вообще выборы — тоже отдельный большой вопрос.

— А если те, кто получил право голосовать на деоккупированных территориях, выдвигают своего кандидата, который тоже все эти годы жил и работал в оккупации, например, врачом. Избиратели, проживающие на территории нынешних ОРДЛО, выдвигая эту кандидатуру, утверждают: «Да, он герой — он под обстрелами жизни спасал». Такой кандидат может быть утвержден?

— Только после того, как правоохранители установят степень его вины или невиновности. А если это такой врач-коллаборант, который одновременно совладелец шахты и коррупционер, как Олег Вольман в оккупированном Луганске? Напомню, в прошлом году на его шахте погибли 17 горняков, и он не понес за это никакой ответственности. А еще раньше Вольман оказался в центре коррупционного скандала.

Я пока не могу говорить обо всех в целом. Это будет определяться теми законами, которые будут приняты Украиной. Считаю, что активные участники группировок «Л/ДНР» не подпадают под амнистию. А если житель ОРДЛО ни в чем не виноват — то есть это тот гражданин Украины, к которому у правоохранителей вопросов нет, тогда никто не может ему запретить участвовать в выборах.

— Как на вас отреагировали представители, скажем, противоположной стороны?

— Разумеется, не ждали. Мы были для той стороны шоком.

Ранее «ФАКТЫ"сообщали, что Денис Казанский пытался предостеречь жителей ОРДЛО от получения российского паспорта.

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