Не пережил бы третьего развода, поэтому сжег жену: шокирующие подробности кременчугской трагедии

Происшествия

Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области отправил в СИЗО на время расследования уголовного производства 48-летнего Андрея Ч., которого обоснованно подозревают в умышленном убийстве жены, совершенном опасным для многих лиц способом.

Напомним, 4 июня около 16:00 мужчина зашел в магазин косметики, парфюмерии и бытовой химии «Фея», расположенный на первом этаже многоэтажки по улице Приходько, 30. С собой он взял большую черную хозяйственную сумку, в которую сложил топор, нож, канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, факелы, зажигалку и небольшой баллон с газом. Вытолкав из помещения единственного покупателя, закрыл обе двери на навесные замки, которые, вероятно, принес с собой. Оставшись наедине с женой, которая работала там продавцом, принялся ее избивать. Женщина успела нажать тревожную кнопку.

Андрей Маховский из охранной фирмы «Явор-2005», первый вместе с напарником прибывший на место вызова, рассказал местному изданию «Кременчугский телеграфЪ», что увидел, как в магазине мужчина бил женщину, а потом облил ее жидкостью, похожей на солярку, и открыл газ. Он принялся взламывать замки, но тщетно. На помощь ему подоспел проезжавший мимо водитель легкового автомобиля, который с помощью газового тройного ключа мог бы устранить препятствие. Однако в этот момент раздался взрыв и вспыхнул пожар, который начал быстро распространяться на витрины. Незадачливых помощников отбросило тепловой волной от дома и осыпало осколками стекла с двери. Но вход все равно оставался заблокированным решетчатой дверью. Забраться в помещение, чтобы погасить огонь, было невозможно. Тем более не рисковали: в любой момент мог взорваться газ. И тогда, при разрушении дома, жертв было бы гораздо больше

Увы, к приезду спасателей, которые применили специальные кусачки и ликвидировали пожар, женщина скончалась.

Сам поджигатель, наглотавшись гари, начал стучать в окна, чтобы ему помогли выбраться из западни. Он особо не пострадал, получив лишь незначительные ожоги лица и дыхательных путей. Полиция тут же надела на него наручники.

Кто же этот Андрей Ч., который так жестоко расправился с женой, и что стало причиной его дикого поступка?

Со слов людей, знавших семейную пару, погибшая 36-летняя Людмила прожила в законном браке с Андреем, кстати, отцом семерых детей от двух прежних браков, почти два года. Но он был очень ревнив, неуравновешен и уже неоднократно угрожал ей физической расправой. Женщина несколько раз подавала заявление на развод, однако потом супруги мирились, и она его забирала. В начале мая Людмила снова затеяла бракоразводный процесс и съехала со съемной квартиры, перебравшись вместе с двумя дочерьми 15 и 11 лет к родственникам в село. Андрея это привело в бешенство. За две недели до случившегося он уже приходил в «Фею» с топором для разборки с женой. В суде при избрании ему меры пресечения он так объяснил свой поступок: «Это был бы мой третий развод, я бы этого не вынес. Готов развестись только с трупом!». Дескать, даже хотел погибнуть вместе с Людмилой, но не вышло, о чем сожалеет. А на камеру журналистам ICTV, присутствовавшим на судебном заседании, задержанный сказал: «Мне надоело терпеть бл… тво, предательство, поэтому решил это прервать».

Если экспертиза установит, что женщина сгорела заживо, Андрей Ч. проведет остаток своей жизни в местах лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трагедии на Житомирщине, где ревнивый мужчина застрелил девушку, с которой встречался, а затем покончил с собой.



Фото: скриншот ICTV

254

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter