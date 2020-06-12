Доллар дешевеет, а евро дорожает: как новая волна пандемии может повлиять на курсы валют

Деньги

Уже больше недели доллар в Украине дешевеет, а евро дорожает. Со среды, 10 июня, стоимость американской валюты снизилась на 4 копейки, а европейской выросла на 8 копеек. Так, 12 июня НБУ установил официальные курсы на уровне 26,60 грн за доллар и 30,17 грн за евро. На наличном рынке курс доллара остается стабильным, а евро — растет. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,54 грн, купить — по 26,77 грн; евро — сдать по 29,79 грн, купить — по 30,29 грн. В ближайшее время ситуация на финансовом рынке может измениться, так как Национальный банк Украины в четверг, 11 июня, принял решил снизить свою учетную ставку.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне на межбанке практически не изменился, в других же сегментах рынка снизился на 0,3−0,4%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,75 грн до 26,60 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время изменились с 26,66—26,68 грн до 26,66—26,69 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 26,60—26,81 грн до 26,51—26,72 грн. При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 0,8%.

Ситуацию на валютном рынке прокомментировал глава НБУ Яков Смолий. По его словам, текущая ситуация благоприятна для низкой инфляции. С начала апреля предложение валюты на межбанке превышает спрос. Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно. Вследствие этого гривня укрепилась. По словам Смолия, НБУ, пользуясь благоприятной ситуацией, с начала апреля выкупил в международные резервы около 1,8 млрд долларов. Таким образом, Нацбанк уже вышел на чистую покупку валюты с начала года, скомпенсировав расходы валюты из резервов во время повышенного спроса на нее в марте.

В ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться около 26,6 грн, а наличный доллар в банках — около 26,4−26,6 грн", — прогнозирует Иосуб.

Хотя другие эксперты не столь оптимистичны по поводу укрепления национальной валюты.

«Курс гривни в пятницу, 12 июня, несколько снизился, и торгуется на уровне 26,71 грн за доллар по цене продажи, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается после того, как НБУ снизил учетную ставку до рекордно минимальных 6%. Поступающая на рынок гривневая ликвидность, продолжающийся выход нерезидентов из украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также рост доходности украинских еврооблигаций давят на курс.

Международный валютный фонд ухудшил экономический прогноз для Украины на 2020−2021 годы. В фонде считают, что ВВП страны сократится на 8,2%, а это на 0,5% ниже апрельского прогноза. МВФ также прогнозирует, что внешний долг Украины из-за пандемии увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП.

На мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, фондовые рынки и сырьевые обрушились более чем на 5% на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина. Развивающиеся страны из-за таких опасений становятся непривлекательными для инвесторов, что отражается на падении стоимости активов и валют этих стран. Украина не исключение. Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ.

Вероятно, на фоне таких неблагоприятных ожиданий гривня может ослабнуть и перейти в диапазон 26,6−26,9 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, правление НБУ приняло решение с пятницы, 12 июня, снизить учетную ставку с 8% до 6%. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины. По мнению специалистов Нацбанка, с высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось. Такое развитие событий требует дальнейшего смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина. Инфляция в апреле-мае колебалась около отметки 2% и была меньше, чем ожидалось, и ниже целевого диапазона 5% ± 1%.

По мнению регулятора, инфляционное давление оставалось слабым прежде всего из-за ощутимого падения потребительского спроса на продукты питания и товары не первой необходимости. Кроме этого, инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, увеличение предложения овощей и «замораживание» цен на значительное количество услуг во время карантина. Эти факторы нивелировали эффекты мартовского ослабления курса гривни и все еще повышенного спроса на отдельные товары в первой половине апреля, которые на сегодня полностью исчерпаны.

Банкиры считают, что в дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами. Во-первых, потребительский и инвестиционный спрос остается достаточно подавленным, хотя деловая активность начинает постепенно оживляться вместе с ослаблением карантинных мероприятий. Во-вторых, ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, является благоприятной для низкой инфляции. С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос. В то же время возобновилось финансовое сотрудничество с Международным валютным фондом. Получение первого транша в размере 2,1 млрд долларов открыло доступ к финансированию Всемирного банка, а также Евросоюза, первые 500 млн евро от которого уже поступили на счет правительства. Ожидается, что общий объем официального финансирования в этом году составит более 5 млрд долларов, более половины которого — от МВФ. Эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. Кроме того, они обеспечат наращивание международных резервов в течение этого года, несмотря на осуществление значительных платежей по внешнему государственному долгу. Наличие программы с МВФ также упростит доступ Украины к международным рынкам капитала.

Однако ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается длительный срок пандемии коронавируса и карантинных мероприятий, необходимых для его преодоления как в Украине, так и в мире.

Стоит отметить, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Международный валютный фонд, утвердивший для Украины программу Stand-by, не требует от властей решений о повышении пенсионного возраста и тарифов на «коммуналку».

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