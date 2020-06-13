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Хотел видеть мучения жены-изменщицы: физик-ядерщик убил супругу с помощью урана
Очень часто измены мужу или жене становятся причиной для мести, при этом в некоторых случаях она может принимать совершенно непредсказуемый характер.
Именно такой случай произошел несколько лет назад с американским физиком-ядерщиком Гарольдом Симмзом, который долго желал страшной мести своей жене, изменившей ему, пишет WomanHit.
Гарольд не смог смириться с предательством любимой. Вопрос о разводе тоже не стоял. Он хотел увидеть именно ее мучения — поэтому решил обратиться к своим обширным знаниям.
Женщина ежедневно пользовалась тенями для век. Гарольд решил подмешать в косметику токсичный урановый композит. Он выбрал такую пропорцию вещества, чтобы оно воздействовало только на организм Хелены и было безопасным для окружающих.
Уже очень скоро женщина начала чувствовать сильнейшее недомогание. У Симмз была сильная тошнота, выпадали волосы, а вскоре она потеряла зрение.
Новые, все более страшные симптомы появлялись так стремительно, что Хелена даже не успела обратиться к врачу. Спустя три месяца она умерла — по словам очевидцев, в страшных муках.
Расследованием странной смерти занялось ФБР. Правда, долго искать виновного им не пришлось. Симмз сознался в содеянном — по его словам, он не рассчитывал, что все произойдет так стремительно и страшно. Он поразился своей жестокости и раскаялся в содеянном.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинцы пока что не прибегают к применению подобных изуверских методов расправы: гораздо чаще встречается «обычный» способ мести, который также не имеет право на существование.80
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