Ревность убивает: в Херсоне мужчина до смерти избил любимую, заподозрив в измене

Происшествия

В четверг, 5 августа, в Днепровское отделение полиции Херсона поступило сообщение от врача о насильственной смерти женщины. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, говорится в сообщении правоохранителей на странице в Facebook.

Погибшей оказалась 44-летняя жительница города. По всему телу женщины были синяки и ссадины. Эксперты установили, что у нее была сломана челюсть, черепно-мозговая травма, переломаны все ребра, вследствие чего наступил травматический шок и смерть.

В квартире находился 48-летний гражданский муж погибшей.

Он объяснил полицейским, что два дня назад устроил с женой застолье, затем ночью лег спать, а она отпросилась в гости к подруге.

Вернулась женщина утром, и на его вопрос, у кого провела время, мужчина услышал об измене. По его словам, он разозлился и перестал себя контролировать: бил женщину руками и ногами. Затем положил ее на кровать, где она и пролежала два дня. За все это время он не предоставил ей никакой помощи. Только когда женщина перестала дышать, то вызвал «скорую», но было уже поздно.

Как сообщил руководитель Днепровского отделения полиции Роман Мартынов, пока злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 121 УК Украины. Мужчина находится в СИЗО. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько дней назад в Херсоне изнасиловали и зверски убили 36-летнюю мать двоих детей.

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