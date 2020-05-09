Расплата за измену: жена едва не застрелила известного мужа-футболиста (фото)

Спорт

31-летний Эрл Томас, выступающий в Национальной футбольной лиге (НФЛ) за команду «Балтимор Равенс», вполне мог расстаться с жизнью после не очень приятного инцидента со своей женой Ниной.

Как сообщает издание The Guardian, супруга спортсмена, подозревая мужа в измене, отследила его местоположение и нашла «благоверного» на съемной квартире в другом городе. Причем, не одного, а в компании своего брата Сэта и еще двух девушек. Недолго думая, Нина вытащила пистолет и приставила к голове мужа. Правда, вынув магазин, девушка не подумала, что в самом пистолете остался один патрон. Стоит отметить, что стрелять обманутая жена не стала, а просто отвесила Эрлу пощечину, после чего тот отобрал у нее пистолет и вызвал полицию. Прибывшие стражи правопорядка составили протокол и забрали Нину в отделение, откуда она была вскоре выпущена под залог.

Обманутая жена Нина Томас

Отметим, что Томас выступает в НФЛ с 2010 года. На протяжении восьми лет, с 2010-го по 2018-й, выступал за «Сиэттл Сихоукс», с которым завоевал чемпионские награды в феврале 2014 года. За «Балтимор Равенс» выступает с 2019-го.

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