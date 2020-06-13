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Загремит и посвежеет: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
На выходные, 13 и 14 июня, в Украине ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Напомним, в эти дни на территории нашей страны схлестнутся два циклона.
Температура воздуха, тем не менее, 13 июня снижаться не будет — в Киеве ожидается до +32 градусов, а в Харькове столбики термометров могут показать все +35 С.
Тем временем сильных дождей синоптики ожидают в западных областях страны — на Прикарпатье и Закарпатье объявлен І уровень опасности («желтый»).
В воскресенье, 14 июня, немного посвежеет, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус выше нуля (такой прогноз актуален для Луганской области), а минимальная — 21 градуса (до такой отметки столбики термометров опустятся на Прикарпатье).
В Днепре, который накануне пострадал от шквального ветра и града, снова ожидается дождь. Температура воздуха днем там составит 26−28 градусов, ночью будет на 10 градусов меньше. В Киеве также ожидаются осадки, которые охладят воздух до 24−26 градусов.
Напомним, накануне в Киеве за день погода установила четыре температурных рекорда.30
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