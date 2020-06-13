Протесты в США: чем провинились "Унесенные ветром" и премия "Оскар"

Мир

В пятницу, 12 июня, Американская киноакадемия сообщила о том, что вводит важные изменения в правила отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар». Как считают американские СМИ, на это решение повлияли массовые протесты, продолжающиеся в США и других странах, вызванные убийством в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда. Напомним, во время задержания безоружного американца задушил белый полицейский Дерек Човин. Он надавил коленом на горло лежавшего на земле Флойда.

После гибели афроамериканца с новой силой заявило о себе общественное движение Black Lives Matter («Жизни черных важны»), активисты которого требуют покончить с расизмом раз и навсегда.

Американскую киноакадемию на протяжении нескольких последних лет критикуют за то, что в число номинантов и уж тем более лауреатов премии «Оскар» попадает крайне мало цветных кинематографистов. Главную кинонаграду в мире называют «слишком белой». Академия пыталась и раньше внести некоторые изменения в критерии отбора фильмов, но это не дало желаемого результата. В итоге часть цветных кинематографистов бойкотировали церемонии вручения «Оскара».

И вот теперь в Лос-Анджелесе утверждают, что нашли решение проблемы. Создается специальная платформа Academy Screening Rooм, которая позволит членам академии на протяжении всего года просматривать фильмы, претендующие на премию «Оскар», неограниченное количество раз. До сих пор киноакадемики получали в конце года DVD с картинами-претендентами. Многие жаловались, что не успевали внимательно ознакомиться с этими фильмами.

Новая платформа предоставит также возможность для обсуждения номинантов в таких категориях, как кастинг, написание сценария, производство лент и режиссура, чтобы «расширить культурное многообразие, а также доступ к профессии для женщин и людей с отличным от белого цветом кожи».

Также академия приняла принципиальное решение по категории «Лучший фильм». Долгое время в эту номинацию отбирались пять картин. Такая практика не давала возможности пробиться в число претендентов многим прекрасным фильмам, снятым в жанре комедии, фантастики, триллера. В пятерку обычно попадали драмы и мелодрамы. С 2009 года в категории «Лучший фильм» были представлены от восьми до десяти картин. Правила гласили, что их должно быть не более десяти.

«Начиная с 94-й церемонии награждения в 2021 году, в категории „Лучший фильм“ будут представлены 10 номинантов», — заявили теперь в Американской киноакадемии. Иными словами, больше никаких вольностей — конкретно 10 фильмов.

Движение Black Lives Matter повлияло на политику не только киноакадемии, но и многих американских телеканалов и стриминговых компаний. Они принялись спешно отказываться от показа фильмов и сериалов, которые могут оскорбить чувства цветных. Причем такая ситуация наблюдается не только в США, но и в Великобритании.

Наиболее ярким примером стало решение стриминговой платформы HBO Max удалить из своей фильмотеки знаменитую картину «Унесенные ветром», являющуюся классикой мирового кинематографа. Экранизация одноименного романа Маргарет Митчелл, снятая в 1939 году, получила восемь премий «Оскар» и остается самым кассовым фильмом в истории. С учетом инфляции «Унесенные ветром» собрали 3 миллиарда 713 миллионов долларов. «Аватар», вышедший в 2009 году, с учетом инфляции собрал 3 миллиарда 260 миллионов долларов, «Титаник» (1997 год) — 3 миллиарда 87 миллионов долларов. Главные роли в «Унесенных ветром» исполнили Вивьен Ли и Кларк Гейбл.

Кстати, Хэтти Макдэниел, сыгравшая Мамушку, стала первой темнокожей актрисой в истории, номинированной и получившей «Оскар» за свою роль.

Но это обстоятельство не спасло картину сегодня. Как заявило руководство HBO Max, снятый в 1939 году фильм является «продуктом своего времени». Он демонстрирует этнические и расовые предрассудки, «которые были неверными тогда и остаются таковыми сегодня». «Было бы безответственно оставлять этот фильм без какого-либо пояснения или открытого осуждения изображенного в нем расизма», — подчеркивается в заявлении компании.

Главный упрек заключается в том, что фильм идеализирует отношения между чернокожими слугами, в частности служанкой Мамушкой, и их белыми хозяевами. Мамушка и другие цветные якобы довольны своей подневольной жизнью. Они остаются верными своим хозяевам даже после отмены рабства.

Известный американский сценарист Джон Ридли («12 лет рабства») написал в газете Los Angeles Times, что картина «Унесенные ветром» «прославляет рабовладельческий Юг и увековечивает на экране удручающие стереотипы, касающиеся людей с другим цветом кожи». «В этом фильме задействованы лучшие таланты Голливуда того времени, которые общими усилиями поэтизируют историю, которой не было», — считает Ридли.

HBO Max обещает, что фильм снов станет доступен в своем изначальном виде спустя некоторое время. Вносить в картину какие-либо изменения никто не собирается, поскольку любой другой вариант создаст ложное представление, что таких явлений как расизм и рабство никогда не существовало. Однако конкретная дата возвращения «Унесенных ветром» в фильмотеку компании не называется.

Пока спорная ситуация вокруг знаменитой картины принесла выгоду компании Amazon. Заказы на DVD с «Унесенными ветром» тут же выросли.

Похожий парадокс наблюдался ранее, когда ряд стриминговых компаний убрали из своих каталогов классический мультфильм студии Walt Disney «Дамбо» и старые серии «Том и Джерри» на том основании, что в них демонстрируется жестокое обращение с животными.

Кабельный канал Paramount принял решение прекратить съемки своего популярного реалити-шоу «Полицейские» (Cops). Этот проект является долгожителем — выходил регулярно с 1989 года и показывал повседневную работу полиции.

В конце мая, после убийства Джорджа Флойда, «Полицейские» были временно сняты с эфира. Теперь же с ними распрощались окончательно.

Еще одно похожее реалити-шоу Live PD («Отделение полиции в прямом эфире») тоже под большим вопросом. Его показывала кабельная сеть A&E. Уже были отменены несколько эпизодов. Теперь руководство сети заявило, что не видит пока необходимости возвращения шоу на телеэкраны, мотивируя это «уважением к близким Джорджа Флойда и другим, кто лишился жизни в результате полицейского произвола».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Британии активисты Black Lives Matter потребовали демонтировать памятники, установленные известным людям, которые так или иначе были связаны с работорговлей. Список включает в себя более 60 монументов. Большая часть из них находится в Лондоне. Мэр британской столицы Садик Хан согласился с этим требованием.

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