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Происшествия

Засосало по пояс: подростка спасли из глиняной ловушки под Николаевом (фото)

10:55 14 июня 2020
карьер

Купание подростков на территории бывшего гранитного карьера вблизи пгт. Александровка, который в народе окрестили «Мальта», едва не обернулось трагедией. Ранее в Киеве прохожие спасли 10-летнюю девочку, оказавшуюся под завалом песка.

Трое ребят спустились по скалистому склону и плавали на надувном матраце. Один решил выйти на берег и спрыгнул в воду. Глубина была небольшой, но парня мгновенно затянуло в вязкий глинистый грунт, и выбраться он не мог. В считанные секунды он оказался по пояс в глине. Парню удалось упереться ногой в камень что, в общем-то, помогло избежать трагедии. Друзья полтора часа пытались вызволить товарища, однако тщетно. Наконец, решили позвонить на 101.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, на место прибыли спасатели ГПСЧ 12. Работали быстро и осторожно — парня откопали лопаткой. Когда это удалось, все вместе поднялись к спецавтомобилю, где провели с подростками профилактическую беседу о соблюдении правил поведения на воде. Прибывшие сюда же полицейские отвезли парня домой и провели профилактическую беседу с родителями.

Спасатели напомнили, что вода не прощает ошибок и потерять самое ценное — жизнь, можно мгновенно! Безответственность и пренебрежение правилами поведения на воде, а именно — купание в неприспособленных для этого местах — запрещено! Взрослые должны объяснить это своим детям и ни в коем случае не позволять!

Как сообщали «ФАКТЫ», на пляже «Африка» в Киеве утонул ребенок.

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