Шведы превратились в Европе в изгоев из-за отказа своих властей вводить карантин

Мир

С 15 июня многие страны, входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону, открывают внутренние границы и снимают практически все ограничения на перемещение граждан. Однако все они делают исключение для шведских подданных. Шведы оказались на сегодняшний день в роли изгоев. Пока их не хотят видеть ни в одной из стран Европы.

Такая неприятная для Швеции ситуация возникла в связи с опасной эпидемической ситуацией в королевстве. Напомним, правительство страны отказалось вводить карантин, следуя рекомендациям главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла. Здесь ни на один день не закрывались магазины, рестораны, парикмахерские, спортзалы, школы, вузы. Работали все виды транспорта. Тегнелл убедил кабинет министров в том, что отказ от введения локдауна позволит быстро выработать коллективный иммунитет к новому коронавирусу. Единственное ограничение, которое все же было введено в стране — это запрет на собрания с участием более 50 человек.

Тегнелл 3 июня был вынужден признать, что выбранная им стратегия борьбы с эпидемией себя не оправдала. На данный момент Швеция занимает 24-е место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19 — 50 тысяч 931 человек. Скончались 4 874 больных. Это гораздо больше, чем в других скандинавских странах. Дания занимает 55-е место — 12 тысяч 139 инфицированных, скончались 597 больных. Норвегия на 65-м месте — 8 628 случаев заражения, умерли 242 человека. В Финляндии (69-е место) выявлено 7 104 инфицированных, 326 случаев с летальным исходом.

Острые дискуссии об эффективности шведской модели шли с марта. Июнь, похоже, поставил точку в этих спорах.

Германия с 15 июня снимает ограничения на поездки своих жителей во все государства ЕС за одним единственным исключением — Швеция. «Если соотношение кумулятивного числа новых инфицированных, накопленного за последние семь дней, к населению оказывается выше 50 случаев на 100 тысяч жителей, то предостережение о поездках сохраняется или объявляется вновь. В настоящий момент это относится к Швеции», — говорится на сайте МИД ФРГ.

Даже скандинавские страны не хотят пока открывать границы для шведов. Дания в конце мая объявила, что с 15 июня на определенных условиях будет пускать туристов из Германии, Норвегии и Исландии, но только не из Швеции.

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало 11 июня объявила об отмене с 15 июня пограничного контроля на сухопутных, морских и воздушных маршрутах в Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву, Данию и Исландию, сообщила: ситуация в Швеции, к сожалению, настолько плохая, что отказываться от действующих ограничений пока нельзя.

В пятницу, 12 июня, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что с понедельника для туристов вновь открываются границы с Финляндией, Исландией и Данией, включая Гренландию и Фарерские острова. Эпидемическая ситуация в Швеции, к сожалению, такова, что открыть границу пока можно только со шведским островом Готланд. Для жителей других частей соседней страны сохраняются карантинные меры и ограничения по въезду в Норвегию. Норвежцам, в свою очередь, не рекомендуется ездить в Швецию.

Не хотят пока видеть шведов у себя также Австрия, Испания, Португалия, Великобритания, хотя с другими странами ЕС они приняли решение открыть границы.

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