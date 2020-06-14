Пусть счастье длится вечно: Алла Пугачева растрогала поклонников новым домашним видео

Гламур

Алла Пугачева растрогала поклонников новым видео с дочерью Лизой. Изолировавшись в своем загородном особняке, семья не скучает. Шестилетняя красавица Елизавета наслаждается цветущим садом и подмечает, что заросли люпинов вымахали выше нее.

«Так выглядит счастье», — подписала Пугачева свое видео. «Простое человеческое счастье и пусть так будет всегда у вас и ваших близких, Алла Борисовна», — отвечают ей подписчики.

Поклонники Пугачевой соглашаются, что Лиза и подросла, и повзрослела.

Напомним, Пугачева в апреле отметила день рождения и показала, что возраст — не помеха красоте. Примадонна выглядела великолепно даже без макияжа.

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