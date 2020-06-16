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Насиловал маленьких дочь и пасынка: в Одессе суд объявил приговор педофилу
Четыре года подряд, с 2015-го по 2019-й, уроженец города Черноморска (Одесская область) насиловал своего пасынка и родную дочь. Вскрылось это, когда мальчик, не выдержав издевательств, рассказал обо всем матери. (На днях в Одесской области к 12 годам лишения свободы приговорили мужчину, изнасиловавшего 8-летнего мальчика.)
В ходе тщательного досудебного расследования, бесед с психологами, проведенного комплекса экспертиз вскрылись ужасающие факты надругательства над детьми. Так, впервые «папаша» изнасиловал мальчика, когда тому было пять лет. Как указано в материалах уголовного производства, пользуясь отсутствием матери детей, обвиняемый показывал мальчику «на телефоне и ноутбуке видео, на котором голые тети и дяди делали что-то ему непонятное». Затем он повел пасынка на кухню, завязал ему глаза и изнасиловал. После этого сказал мальчику ничего не говорить матери, так как «это большая тайна».
Эту «тайну» ребенок хранил почти четыре года. Более того, он увидел, что аналогичные действия обвиняемый совершает с его младшей сестрой. Как указано в приговоре суда, однажды так называемый отец «затащил собственную шестилетнюю дочь под одеяло — раздел ее и изнасиловал, также принуждал малышку к оральному и анальному сексу».
Именно это и стало для педофила точкой невозврата: дети рассказали обо всем матери. Затем — психологу, который пришел к выводу, что они говорят правду. А еще сделал заключение о том, что у детей — тяжелая психологическая травма. Они замкнуты, подавлены и отстают от психологического возраста своих сверстников.
37-летний насильник свою вину до последнего отрицал. В суде заявил, в частности, что за время совместного проживания с супругой они часто ругались. По его словам, ссоры в основном были на почве отсутствия у него работы. Потому, дескать, он нередко был вынужден оставаться дома и присматривать за детьми.
Однако следствие, экспертные исследования и заключения, другие специфические исследования подтвердили виновность подозреваемого. В частности, по статьям «Развращение и изнасилование несовершеннолетних» УК Украины.
Суворовский районный суд приговорил его в 13 с половиной годам лишения свободы. Также обязал его выплатить 150 тысяч пасынку и дочери за причиненный моральный ущерб. Так что теперь «папаше» предстоит долго и серьезно работать, «на зоне».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом педофиле: в Вознесенске Николаевской области мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь.
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