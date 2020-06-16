Украина

Весной 2014 года Донецк и Луганск можно было освободить, — участник боя за Мариуполь

13 июня исполнилось шесть лет со дня освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Освобождение Мариуполя стало переломным моментом в ходе российско-украинской войны и помешало дальнейшей оккупации Украины. Мариуполь как крупный промышленный центр и портовый город играл особую стратегическую роль в реализации путинского проекта «Новороссия». Выход к Азовскому морю открывал прямое морское сообщение с аннексированным Крымом, а перспектива захвата юга Донецкой, Запорожской и Херсонской областей открывала сухопутный путь в Крым. Именно поэтому с марта 2014-го Мариуполь попал в перечень городов, где развернулись события «русской весны». В апреле город оказался почти полностью под контролем сепаратистов. Начались грабежи и беспорядки. Террористы захватили помещения городского совета и других государственных органов. Целый месяц Мариуполь был под контролем российских оккупационных сил. В городе царил хаос: стрельба, бесконечные митинги за присоединение к России, захват военных частей. Центр Мариуполя был перекрыт баррикадами, а по городу ходили непонятные вооруженные люди. Родители в те дни не отпускали своих детей далеко от дома. На рассвете 13 июня состоялась одна из самых блестящих операций в российско-украинской войне — освобождение Мариуполя. «ФАКТАМ» удалось пообщаться с участником этой спецоперации — Борисом Овчаровым (позывной «Дончанин»), который раскрыл некоторые подробности боя за Мариуполь.

«Накануне штурма кто-то слил сепаратистам информацию о начале освобождения города»

— На момент начала операции по освобождению Мариуполя я находился в составе добровольческого батальона «Азов», — вспоминает Борис Овчаров. — 4 мая 2014 года пришел на мобилизационный пункт и записался в добровольцы. До этого момента я, можно сказать, даже автомата в руках не держал. В школе в рамках НВП (начальной военной подготовки) нас вывезли на полигон и дали возможность совершить три выстрела по мишеням. В армии я не служил. До войны работал заведующим складом в строительной компании. А по образованию вообще специалист банковского дела.

Мы очень тщательно готовились к освобождению столь важного для Украины города. Нас не отправили сразу в бой, как слепых котят. Целый месяц гоняли на полигоне. Очень хорошо гоняли. Учили обращаться с оружием, рассказывали о тактике передвижения по городу в условиях антитеррористической операции. За это я очень благодарен «Азову».

Несколько раз до штурма заходили в Мариуполь, проводили рекогносцировку (визуальное изучение местности для уточнения принятого плана. — Авт.). Ведь раньше я в этом городе никогда не был. Нужно было понять, где там находится какое здание, какая улица. Где штаб сепаратистов. Заезжали в город, осматривались, потом рисовали подробные карты.

— Вы могли свободно заехать в Мариуполь, захваченный сепаратистами?

— А что сепары? Они тогда находились в основном в четырех захваченных ранее зданиях в центре Мариуполя. Сам город мы уже потихоньку окружали. По периметру стояли украинские военные блокпосты.

Кстати, накануне штурма Мариуполя город успела покинуть достаточно большая группа сепаратистов во главе с «Чеченом», который сейчас инструктор в ЧВК «Вагнера». Это получилось из-за того, что террористам просто слили информацию. Перед самым штурмом в городе оставалось от силы 35−40 сепаратистов.

Операция по освобождению Мариуполя началась в половине пятого утра 13 июня 2014 года. Еще вечером мы приехали в аэропорт, там переночевали — кто на грузовиках, кто на улице. Эта ночь была очень холодной, несмотря на то, что уже было лето.

Где-то в четыре утра скомандовали «подъем». К нам подошли народные депутаты Олег Ляшко и Игорь Мосийчук. Как раз нам выдавали ящики с гранатами, и они нас подбадривали: «Ребята, взорвите их там всех!» Лично мое мнение: со стороны Ляшко и Мосийчука это был просто обычный пиар. Нам они ничем не помогли перед штурмом.

Место дислокации сепаратистов нам было известно — здания банка, училища, ну, и еще пара домов в том же районе. Въехали в город, а потом рассредоточились по кварталу. Сепаратисты, поняв, что их застали врасплох, начали яростно отстреливаться. С нашей стороны были двое раненых. Со стороны сепаров в результате боя было двое или трое «двухсотых».

Поняв, что силы неравны, сепаратисты обратились в бегство. Они были одеты в гражданскую одежду и, видимо, надеялись, что им удастся скрыться. Но в городе среди местного населения было очень много проукраински настроенных активистов. Они нам помогли, указывая, где прятались сепары. Мы и сами хорошо прочесывали все прилегающие районы. Ну, как они могли спрятаться? Поднимаемся на чердак, а там три здоровых мужика в семь утра сидят. Чем они могут заниматься?

Мы переловили всех, кто остался в Мариуполе. «Запаковали» человек 35−40. Район был весь по периметру перекрыт. Бежать сепарам было некуда. Арестовывали их, там же «раскладывали» их лицом в асфальт. Уже потом к нам подключились сотрудники СБУ, и мы им сдали пленных. Вся операция длилась примерно шесть часов. К 11 утра город был уже свободным от сепаратистов.

«Когда мы штурмовали позиции врага, местные жители нас подкармливали бутербродами»

— На время операции по освобождению Мариуполя мы попросили всех мирных жителей оставаться дома, чтобы их случайно не зацепило пулей, — продолжает Борис Овчаров. — Но некоторые местные нас не послушались. Едва стихали выстрелы, они выходили к нам на улицу и угощали чаем и бутербродами. У меня тогда очень сильно разболелась голова, так один мариуполец мне вынес таблетки от головной боли.

Когда все закончилось, в Мариуполь заехали Ляшко с Мосийчуком. И снова устроили шоу. Начали пиариться. Раздавали интервью направо и налево.

— Борис, как вы считаете, можно было бы удержать Мариуполь в мае 2014 года?

— Мне часто задают вопрос: почему ВСУ тогда пришлось покинуть город? Я отвечаю: не знаю. Мне кажется, что возможность отстоять была. Нужно было завести в Мариуполь какое-нибудь спецподразделение. Но было много предателей. Помните, 28 апреля здание обладминистрации уже зачистили от сепаров? Передали милиции. А милиция снова пару дней спустя сдала его сепаратистам.

Операцию по освобождению Мариуполя провели очень эффективно. Но я не могу понять, почему так же нельзя было зачистить террористов в момент освобождения Славянска. Почему тогда Гиркина с полным вооружением выпустили на Донецк? Его колонну можно было уничтожить. Не ясно, почему этого не сделали. Не было команды.

Более того, я считаю, что в свое время можно было таким же образом освободить и Донецк, и Луганск. Был такой момент, когда ВСУ могли спокойно зайти в Донецк до железнодорожного вокзала. Луганск — вообще две третьих города прошли. Но не было политической воли руководства страны. Это мое мнение.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как жителей Мариуполя поздравляли с днем освобождения этого города известные украинцы.

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