Украина узнала календарь матчей на перенесенном Евро-2020

Спорт

В среду, 17 июня, исполком УЕФА утвердил даты проведения поединков Евро-2020, перенесенного из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

Первый матч в группе подопечные Андрея Шевченко проведут 13 июня 2021-го в Амстердаме против Нидерландов (в 22:00), второй против победителя плей-офф — 17 июня в Бухаресте (16:00) и заключительную встречу в группе против Австрии — 21 июня в Бухаресте (19:00).

Отметим, что последний соперник «желто-синих» в группе Евро-2020 станет известен по итогам матчей плей-офф Лиги наций в октябре-ноябре 2020 года. Претендентов пять — Румыния, Грузия, Северная Македония, Беларусь или Косово.

Если «путь А» выиграет Румыния (в полуфиналах жребий свел Болгарию и Венгрию, а также Исландию и Румынию), то именно она попадет в группу к Украине. Если же нет, то в оппоненты команде Андрея Шевченко достанется сильнейшая сборная «пути D» (полуфиналы — Грузия — Беларусь и Северная Македония — Косово).

Напомним, что финал чемпионата Европы, за выход на который сборная Украины получила 4 млн долларов, состоится 11 июля 2021 года в Лондоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны сроки и формат доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото ffu.ua

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