Происшествия

Полиция установила подозреваемого в убийстве мужчины в Фастове под Киевом и просит помощи (фото)

Полиция вышла на след предполагаемого убийцы мужчины в Фастове. Преступление было совершено вечером 16 июня: молодого человека смертельно ранили ножом на улице, напавший сбежал.

Сейчас полиция разыскивает предполагаемого убийцу и подозревает, что к преступлению причастен житель Одесской области. В розыск объявлен 27-летний Дмитрий Гонтар. Следствие просит помочь в поимке подозреваемого. Принимаются в том числе анонимные звонки. Сведения, которые помогут задержать разыскиваемого, можно сообщить по телефону (4 565)51341, (093)3034986 или 102.

Подозреваемому на вид 25−30 лет. Рост мужчины 175 см, телосложение среднее, волосы темные, короткие, брови широкие, низко посаженные, нос искривлен влево, глаза темные. Был одет в бирюзовую футболку и синие шорты.

Напомним, убитого жителя Фастова обнаружили на улице города вечером 16 июня. Опросив свидетелей, полиция пришла к выводу, что к преступлению может быть причастен 27-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом.

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