Роналду в день рождения сына проиграл с «Ювентусом» финал Кубка Италии (фото, видео)

Спорт

В среду, 17 июня, на пустом «Стадио Олимпико» в Риме состоялся финальный матч Кубка Италии, в котором «Наполи» в серии пенальти победил «Ювентус» — 4:2 (основное время — 0:0) и шестой раз в истории завоевал почетный трофей.

Отметим, что Криштиану Роналду вышел на поле в день 10-летия своего сына Криштиану-младшего, но поразить ворота соперников не сумел даже в «лотерее». Он просто не подходил к «точке». У «Юве» в этот вечер с 11-метровой отметки сплоховали Дибала и Данило, в то время как подопечные Дженнаро Гаттузо «стреляли» по воротам 42-летнего Буффона без промахов. Это первый трофей экс-одноклубника Андрея Шевченко с «Наполи», который он возглавил зимой (напомним, что в начале июня Гаттузо похоронил 37-летнюю сестру).

Видео серии послематчевых пенальти

Кстати, для наставника туринцев Маурицио Сарри этот финал был вдвойне принципиален, ведь он родился и вырос в Неаполе, а не так давно дважды становился во главе «Наполи» вице-чемпионом Италии. Теперь неаполитанцы выиграли трофей, но уже без него.

Для лидера «Юве» Криштиану Роналду, отыгравшего весь поединок (после 90 минут игры сразу били пенальти), это поражение стало вторым подряд в финалах. В декабре 2019-го он в составе «Юве» в Эр-Рияде уступил в матче за Суперкубок Италии «Лацио» — 1:3. А ведь до этого пятикратный обладатель «Золотого мяча» после осечки в финале Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» (1:2) 17 мая 2013 года побеждал в составе клуба и сборной в 12 (!) подряд решающих поединках в разных турнирах.

На сей раз в целях безопасности победителям пришлось без участия третьих лиц брать Кубок Италии и медали, а проигравшим — только медали.

Кстати, одним из первых футболистов и тренеров «Наполи» поздравил с триумфом легенда клуба Диего Марадона. «Горжусь тобой. Вперед, Неаполь!!!» — написал в соцсетях знаменитый аргентинец под собственным фото в форме «Наполи».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» восьмой сезон подряд выиграла чемпионат Германии.

Фото Twitter ФК «Ювентус», ФК «Наполи»

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