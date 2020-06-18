«Челси» объявил о переходе супербомбардира Вернера: лучшие голы форварда (видео)

Спорт

Лондонский «Челси» первым в европейском футболе объявил о супертрансфере футболиста после затяжной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Контракт с лондонцами согласовал 24-летний нападающий «Лейпцига» и сборной Германии Тимо Вернер. По неофициальной информации, покупка голеадора обошлась Роману Абрамовичу, выигравшему борьбу за футболиста у боссов «Ливерпуля» и «МЮ», в 55 млн евро.

Сообщается, что нападающий, который в 43 матчах сезона забил 32 мяча и отдал 13 голевых передач, останется в «Лейпциге» до завершения чемпионата Германии, а уже в августе перейдет в «Челси» после прохождения медосмотра (Тимо не будет играть за немецкий клуб в «финале восьми» Лиги чемпионов).

Напомним, что воспитанник «Штутгарта» Тимо Вернер (он взял фамилию матери, его отец — Гюнтер Шу — в прошлом также профессиональный футболист) перешел в «Лейпциг» в 2016 году. В составе сборной Германии талантливый форвард провел 29 поединков и забил 11 мячей, выиграв с бундестим Кубок конфедераций и завоевав на турнире «Золотую бутсу».

В бомбардирской гонке нынешнего чемпионата Германии Вернер с 26 точными ударами уступает только лидеру атак «Баварии» поляку Роберту Левандовски (31 гол). Целых восемь лет ни один немецкий футболист не демонстрировал такую высокую результативность в бундеслиге. Более того, у Тимо еще есть два матча, чтобы попытаться превзойти показатель Марио Гомеса (26 мячей) в сезоне-2011/2012.

Видео лучших голов Тимо Вернера

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что модель Playboy Джессика Лопес пообещала сняться обнаженной, если «Челси» победит в Лиге чемпионов.

Фото Getty Images

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter