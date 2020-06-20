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Украина

Наконец-то начнется лето, но дожди — повсюду: синоптик рассказала о погоде 21 июня

18:59 20 июня 2020
погода

21 июня, в первый день астрономического лета, погода в Украине будет неустойчивой, почти во всех регионах продолжатся дожди. Осадки будут не затяжными, а кратковременными, а у восточных областей есть шансы избежать ливня. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

«21 июня начинается астрономическое лето, самая короткая ночь и самый длинный день. А еще завтра — солнечное затмение», — напоминает синоптик.

Днем во всех областях будет жарко: на западе до +27, на востоке и в Днепропетровской области до +33, в Киеве до +30.

В Киеве и во всех регионах, кроме восточной части страны, объявлен «желтый» уровень опасности. Есть высокая вероятность, что грозы будут сопровождаться градом и шквалами до 15−20 м/с, возможны новые повреждения инфраструктуры, обрывы линий электропередач.

карта

Из-за обильных дождей в Закарпатье ожидается повышение воды на полтора метра в нижних течениях рек Боржава, Латорица, Старая, Уж. Возможен выход рек из берегов, локальные сели и оползни.

Тем, кого непогода застанет на природе, спасатели рекомендуют не прятаться во время грозы под очень высокими деревьями и под скалами, а также стоять рядом со столбами и вышками, купаться в грозу, ходить по открытой местности в мокрой одежде или большой группой. Относительно безопасными местами могут считаться овраги, низины, невысокие деревья, кустарники. Большой группе лучше рассредоточиться и пережидать грозу по отдельности.

Напомним, дождливая погода пришла в Украину вместе с циклоном. Об этом в статье «Циклон Octavia не хочет покидать Украину: синоптики рассказали о новых погодных сюрпризах до конца недели».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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