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Клуб украинской премьер-лиги остался без главного тренера
Футбольный клуб «Львов», который после разгромного поражения на поле «Мариуполя» (0:3) занимает в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу предпоследнее, 11-е, место, объявил об отставке главного тренера команды Егише Меликяна. У 40-летнего армянского специалиста истек срок действия контракта, и клуб не стал продлевать соглашение (вместе с наставником ушли и его помощники).
Отметим, что известный по работе со «Сталью» из Каменского Меликян возглавил «Львов» в октябре 2019 года после отставки Владимира Мазяра. Под руководством специалиста команда провела 15 матчей, отпраздновав три победы, пять раз сыграв вничью и потерпев семь поражений.
Кстати, в рамках 28-го тура УПЛ 27 июня должно состояться дерби «Карпаты» — «Львов».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» в принципиальном поединке премьер-лиги одолела в гостях «Десну».
Фото ФК «Львов»118
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