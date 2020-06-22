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Важные встречи и сюрпризы: гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака
Понедельник, 22 июня, богат на встречи и сюрпризы. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака.
Овен
Если наметили осуществить что-то важное, постарайтесь действовать незамедлительно, чтобы не упустить драгоценное время.
Телец
Пересмотрите тактику своего поведения с окружающими, иначе рискуете остаться у разбитого корыта.
Близнецы
Не исключено, что придется в срочном порядке корректировать свои планы, приспосабливаться к новым обстоятельствам.
Рак
Преодолеть возникшие на пути преграды помогут вера в успех и собственные силы.
Лев
Чрезмерная самоуверенность может стать причиной неприятностей. Второстепенные дела лучше отложить на потом.
Дева
На службе будьте более настойчивы при обсуждении спорных вопросов, а в делах семейных проявите спокойствие и такт, особенно при общении с детьми.
Весы
За важные дела лучше браться в начале дня — это время окажется более продуктивным.
Скорпион
Успех гарантирован тем представителям знака, кто готов проявить фантазию и продемонстрировать свои незаурядные способности. Не стоит, правда, забывать о мелких деталях.
Стрелец
Сегодня вам любая задача окажется по плечу. Доверьтесь своей интуиции при принятии важного решения.
Козерог
Несмотря на то что придется в срочном порядке заняться решением каких-то личных проблем, со служебными обязанностями сумеете справиться в срок.
Водолей
Не последнюю роль в проведении важных переговоров сыграет ваше обаяние и красноречие. У тех, кто занимается коммерческой деятельностью, появится шанс неплохо заработать.
Рыбы
Вероятно, кто-то попытается помешать вам в осуществлении задуманного, но благодаря энергичности и настойчивости вы все-таки добьетесь своего.
Хорошего вам дня!
Ранее о том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели — с 22 по 28 июня 2020 года, — «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.6
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!