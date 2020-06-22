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Легионер «Динамо» закрутил роман с украинской теннисисткой: фото красотки
Нападающий киевского и сборной Люксембурга Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды за турецкий «Анкарагюджю», встречается с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.
В прошлую субботу Родригес отметил свое 25-летие в столице Турции в компании возлюбленной.
«С днем рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя», — написала Ольга Янчук в Instagram, сопроводив пост совместным фото с футболистом.
Напомним, что действующий контракт Жерсона Родригеса, у которого есть годовалый сын, с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В восьми поединках за «Анкарагюджю» футболист забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
Что же касается Ольги Янчук, то 25-летняя киевлянка, не выступающая в теннисных турнирах с сентября прошлого года, занимает в рейтинге WTA 687-е место, а ее лучший результат — 213-я позиция в мировой классификации.
В активе Ольги 11 титулов ITF в одиночном разряде и четыре парных. В 2017-м единожды за карьеру она принимала участие в турнире «Большого шлема», проиграв на старте квалификации US Open. В свое время красотке приписывали роман с футболистом «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда футбола Ромарио встречается с девушкой, которая младше его на 31 год.
Фото ФК «Динамо», Instagram2
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