Происшествия

Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП под Киевом (фото, видео)

Под Киевом на старой Обуховской трассе, где водители часто не соблюдают скоростной режим, случилась новая авария. Столкнулись пассажирский автобус и Opel Astra. Оба транспортных средства оказались в кювете, но по разные стороны дороги.

В «Опеле» от удара была смята вся передняя часть авто. Водитель погиб, пассажиру удалось выжить. Как сообщает dtp.kiev.ua, по предварительным данным, водитель «Опеля» на большой скорости выехал на встречную полосу. Это и привело к аварии.

Число пострадавших в автобусе уточняется.

Напомним, с 12 июня на украинские дороги вышли дополнительные патрули с приборами TruСAM, а также установлены 50 камер фото- и видеофиксации нарушений.

Фото dtpkievua/Instagram

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