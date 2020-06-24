- 12:33 В частной клинике Кременчуга после пластической операции умерла 38-летняя киевлянка
- 12:19 Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП под Киевом
- 12:14 На Буковине тысячам украинцев отключили газ: что происходит
- 11:59 Курс доллара продолжает падать, а евро дорожает: чего ждать через неделю
- 11:58 Несмотря на всплеск коронавируса: с 26 июня возобновляется железнодорожное сообщение со Львовом
- 11:51 Елена Кравец ответила, пойдет ли на выборы мэра Киева
- 11:49 Вода повсюду: масштабы затоплений в Ивано-Франковской области сняли с воздуха
- 11:28 Стихия сносит все на своем пути: появилось впечатляющее видео потопа в Буковеле
- 11:26 На одесских пляжах купаться нельзя: морская вода не соответствует нормам
- 11:09 Девочка чудом выжила, выпав из окна на девятом этаже: детали жуткого происшествия на Житомирщине
- 10:59 ВСУ получили от США новейшие ракеты для Javelin
- 10:49 В Донецке боевики уже два месяца мучают в плену 20-летнего парня, писавшего украинские песни
Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП под Киевом (фото, видео)
Под Киевом на старой Обуховской трассе, где водители часто не соблюдают скоростной режим, случилась новая авария. Столкнулись пассажирский автобус и Opel Astra. Оба транспортных средства оказались в кювете, но по разные стороны дороги.
В «Опеле» от удара была смята вся передняя часть авто. Водитель погиб, пассажиру удалось выжить. Как сообщает dtp.kiev.ua, по предварительным данным, водитель «Опеля» на большой скорости выехал на встречную полосу. Это и привело к аварии.
Число пострадавших в автобусе уточняется.
Напомним, с 12 июня на украинские дороги вышли дополнительные патрули с приборами TruСAM, а также установлены 50 камер фото- и видеофиксации нарушений.
Фото dtpkievua/Instagram253
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?