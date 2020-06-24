Спорт

Лидер «Барселоны» Лионель Месси, которому 24 июня исполнилось 33 года, накануне в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0) совершил грубый фол и должен был получить прямую красную карточку, но избежал какого-либо наказания.

Во втором тайме при счете 0:0 ни арбитр, ни его ассистенты, отвечавшие за VAR, не отреагировали на грубость аргентинца, наступившего шипами бутсы на ногу футболисту «Атлетика» Йераю Гонсалесу. На повторе четко видно, что Лионель, занимающий в списке самых дорогостоящих футболистов мира лишь 21-е место, заслуживал прямой красной карточки.

В итоге Месси остался в игре, и на 71-й минуте отдал голевую передачу (250-ю в футболке «Барсы»!) на хорвата Ивана Ракитича, который и принес «Барселоне» победу на пустом «Камп Ноу» — 1:0.

Этот успех позволил каталонцам возглавить турнирную таблицу Ла Лиги и оторваться от «Реала» на три очка (правда, команде Зинедина Зидана 24 июня еще предстоит домашняя игра с «Мальоркой»).

Кстати, в поединке прошлого тура против «Севильи» (0:0) Лионель Месси тоже вполне мог схлопотать красную карточку, когда грубо оттолкнул игрока соперника Диего Карлоса. Но и тогда судьи не решились наказать «инопланетянина».

Возможно, всей своей звездной карьерой (699 мячей в 722 матчах за «Барсу»!) да еще перед днем рождения шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси заслужил небольшое снисхождение со стороны служителей Фемиды. Его-то самого за годы в футболе не раз били еще более жестоко. Посмотрите сами…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Фото Twitter ФК «Барселона», thesun.co.uk

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