Под Одессой ВИЧ-инфицированный мужчина умышленно насиловал женщин

Происшествия

ЧП случились на популярном черноморском курорте Затока. Местный житель, которому давно поставили диагноз «третья клиническая стадия ВИЧ-инфекции», решил «поразвлечься». В августе 2018 года он пришел на пляж (неподалеку от станции Лиманская пгт. Затока), где наметил будущую жертву — отдыхавшую женщину. Обхватил ее за шею, насильно затащил в кусты и дважды изнасиловал. Затем забрал у женщины золотые серьги и скрылся. (В Италии приговорили к 24 годам тюрьмы мужчину, умышленно заразившего более 30 женщин ВИЧ.)

Как выяснилось в ходе расследования, в биографии неоднократно ранее судимого за грабежи и разбои подозреваемого это был уже не первый подобный случай. За полгода до ЧП в Затоке он аналогичным способом совершил насилие над незнакомкой в городе Белгороде-Днестровском. Угрожая физической расправой, затащил женщину в заброшенное помещение и, содрав с нее одежду, изнасиловал. Также зная, что существует весьма высокая угроза заражения ее ВИЧ.

На учете в кожно-венерологическом диспансере он состоял еще с 2006 года и отлично осведомлен о том, что синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) из-за отсутствия специфических методов профилактики и эффективных методов лечения приводит к смерти. Более того, после подтверждения страшного диагноза он был под роспись предупрежден, что является источником заражения ВИЧ для других лиц, а также о том, что несет уголовную ответственность в случае, если сознательно заразит другого человека. Однако эти и подобные «мелочи жизни» практически не интересовали злоумышленника. Его привлекали насилие, грабежи и разбои.

Следствием установлено, что фигурант совершил несколько таких преступлений. Например, в 2019 году выбил дверь в дом своего знакомого, ворвался в жилище, где до потери сознания избил хозяина и завладел его имуществом.

В содеянном преступник раскаялся (на словах), но уже перед вынесением судебного вердикта, и просил суд строго его не наказывать. Тем не менее коллегия судей Киевского райсуда Одессы под председательством Геннадия Войтова признала его виновным в ряде преступлений, квалифицированных сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Он приговорен к 10 годам лишения свободы. Женщине, которая была изнасилована на пляже, он должен выплатить более 44,5 тыс. гривен в виде материального ущерба, а также 800 тысяч гривен компенсации морального ущерба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Виннице мужчина на улице колет женщин иглой и убегает. Женщины боятся, что их хотели заразить ВИЧ-инфекцией или каким-то другим, передающимся через кровь, заболеванием.

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