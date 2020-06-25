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Вадим Ермолаев строит самый крупный холодильный комплекс в Украине
Компания «Сады Днепра», одним из собственников которой является известный бизнесмен Вадим Ермолаев, продолжает строительство самого крупного в Украине холодильного хранилища для яблок. Совокупная площадь комплекса будет достигать 20 тыс. кв. м, что позволит вмещать более 19 тыс. тонн яблок. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Сады Днепра» — экспортоориентированная компания, которая занимается выращиванием элитных сортов яблок. Строительство холодильного комплекса компания начала в 2018 году. В общей сложности комплекс будет состоять из восьми хранилищ, каждое из которых будет содержать по 10 камер, рассчитанных на хранение 240 тонн яблок. Сейчас в компании уже функционируют два таких хранилища. С апреля текущего года стартовала третья очередь строительства комплекса. Хранилище компании «Сады Днепра» будет не только самым крупным, но и самым высокотехнологичным в стране. Здесь впервые в Украине применена система динамической газовой среды (ACR), которую ещё называют «системой управления дыханием». При такой технологии оптимальное содержание кислорода и СО2 устанавливается автоматически. Это позволяет хранить яблоки в идеальном состоянии в течение 2 лет.
«Принцип развития „Садов Днепра“ — освоение новых технологий. Кроме строительства инновационного хранилища, из достижений компании отмечу установку мощнейшей автоматизированной сортировочной линии для яблок. Развитые технологии позволяют отвечать запросам иностранных клиентов и строить для Украины репутацию надежного партнера на международном рынке», — отметил заместитель председателя совета корпорации «Алеф» Станислав Виленский.
Всем комплексом можно управлять с одного компьютера. Оборудование для хранилища поставляет голландская компания Van Amerongen.
Расширение площади хранения увеличивает возможности экспорта украинских фруктов. В марте компания «Сады Днепра» отправила партию яблок в Сингапур. Также компания совершает поставки своей продукции в Малайзию, Индонезию, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Сенегал, Швецию, Великобританию.
Закончить строительство очереди планируют уже этой осенью, новые камеры сразу смогут эксплуатироваться для хранения нового урожая яблок.
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Справка
«Сады Днепра» (ТМ UApple) основана в 2016 году. Входит в состав корпорации «Алеф», объединяющей разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегментах девелопмента, производства строительных материалов и в аграрной сфере. Председатель совета корпорации «Алеф» — Вадим Ермолаев. Заместитель председателя совета корпорации — Станислав Виленский.
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