26.60 / 26.80 29.65 / 30.06
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Налоговая анонсировала активную борьбу с теневым рынком табака

11:46 26 июня 2020
сигареты
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

В Государственной налоговой службе (ГНС) в ближайшее время планируют ряд мероприятий, направленных на детенизацию рынка подакцизных товаров. С этой целью налоговая налаживает диалог с представителями компаний табачной отрасли, ведь борьба с нелегальным рынком невозможна без участия добросовестных налогоплательщиков. Об этом неоднократно заявлял глава налоговой службы Алексей Любченко.

«Мы объявили борьбу с нелегальной продукцией на рынке подакцизных товаров. Проанализировали работу отрасли, очертили проблемные моменты, обнаружили схемы и сейчас начинаем их разрушать. Это будут непопулярные меры, но мы их проведем, конечно, учитывая карантинные предосторожности», — сказал Любченко во время встречи с табачными компаниями.

В Налоговой подчеркивают, что платежи табачных компаний в госбюджет достигают более 10% всех поступлений, и благодаря отлаженной работе в июне тоже ожидается выполнение плана.

«За прошлый месяц все плановые показатели были выполнены, за этот месяц — тоже видим, что выполнение плана будет положительным. Поэтому проблем с приведенными показателями у нас нет, рынок в целом работает эффективно. Кроме того, мы договорились на уровне технических специалистов создать рабочие группы, чтобы более детально проработать проблемные вопросы. Все компании положительно откликнулись на это предложение, поэтому диалог прошел успешно», — заявил председатель Офиса крупных налогоплательщиков Николай Чмерук.

По его словам, борьба с нелегальным рынком невозможна без участия бизнеса, который ведет свою деятельность прозрачно, ведь именно честные налогоплательщики несут убытки из-за махинаций и использования различных схем теневым рынком. В свою очередь, табачные компании выразили готовность сотрудничать с налоговиками в этом направлении.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вадим Дубовской

"Иди работай! Тебе такую страну доверили!" Известный дальнобойщик жестко ответил Зеленскому (видео)

Знак «Стоп-контроль»

"Чиновникам ДНР" запретили уезжать: кого это коснется

Светлана Гнездилова

Чемпионку из Харькова обвинили в организации борделей в Израиле (фото)

украинский флаг в Крыму

Кремль убедил Запад, что Крым случайно оказался в составе Украины, — Портников

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер