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В Донецке произошел крупный пожар на рынке (видео)
На оккупированной территории очередной крупный пожар. В оккупированном Донецке горел рынок «Меркурий» (микрорайон Текстильщик). Выгорели четыре контейнера с товаром.
Черный столб дыма над рынком был виден за несколько кварталов от места пожара. Пользователь hochu_dodomu в соцсетях опубликовал видео, дающее представление о масштабах ЧП.
Донецк— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) June 26, 2020
На Текстильщике горит рынок. pic.twitter.com/UhGp77uFWR
До прибытия пожарных контейнеры успели сгореть дотла.
Донецк— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) June 26, 2020
Последствия пожара на Текстильщике pic.twitter.com/cxA0WZvs6t
Напомним, за последний год в оккупированном Донецке было несколько масштабных пожаров. Так, например, выгорело здание бывшего магазина «Люкс» на проспекте Ильича. До этого горел завод алюминиевых профилей.347
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