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Происшествия

В Донецке произошел крупный пожар на рынке (видео)

22:33 26 июня 2020
пожар

На оккупированной территории очередной крупный пожар. В оккупированном Донецке горел рынок «Меркурий» (микрорайон Текстильщик). Выгорели четыре контейнера с товаром.

Черный столб дыма над рынком был виден за несколько кварталов от места пожара. Пользователь hochu_dodomu в соцсетях опубликовал видео, дающее представление о масштабах ЧП.

До прибытия пожарных контейнеры успели сгореть дотла. 

Напомним, за последний год в оккупированном Донецке было несколько масштабных пожаров. Так, например, выгорело здание бывшего магазина «Люкс» на проспекте Ильича. До этого горел завод алюминиевых профилей.

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