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Экс-главу Кировоградской ОГА арестовали, но готовы отпустить за 10 миллионов
Высший антикоррупционный суд определил судьбу задержанных в Кропивницком чиновников облгосадминистрации. Бывший глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь арестован на 60 суток, но может выйти под залог 10 млн гривен.
О решении суда сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Еще один чиновник Кировоградской ОГА Сергей Шевченко, задержанный вместе с бывший главой области, будет отпущен из СИЗО, если внесет 5 млн гривен залога. В противном случае подследственному предстоят два месяца в СИЗО.
Напомним, двое представителей Кировградской ОГА подозреваются в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, взятку 1,8 млн гривен требовали от регионального руководителя (его имя не разглашается) за невмешательство в деятельность.
Фото andriibalon/Facebook50
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