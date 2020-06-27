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Происшествия

Экс-главу Кировоградской ОГА арестовали, но готовы отпустить за 10 миллионов

12:27 27 июня 2020
балонь

Высший антикоррупционный суд определил судьбу задержанных в Кропивницком чиновников облгосадминистрации. Бывший глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь арестован на 60 суток, но может выйти под залог 10 млн гривен.

О решении суда сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Еще один чиновник Кировоградской ОГА Сергей Шевченко, задержанный вместе с бывший главой области, будет отпущен из СИЗО, если внесет 5 млн гривен залога. В противном случае подследственному предстоят два месяца в СИЗО.

Напомним, двое представителей Кировградской ОГА подозреваются в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, взятку 1,8 млн гривен требовали от регионального руководителя (его имя не разглашается) за невмешательство в деятельность.

Фото andriibalon/Facebook

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