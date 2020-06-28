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Спорт

Порье — Хукер: лучшие моменты главного боя вечера UFC в Лас-Вегасе (фото, видео)

8:44 28 июня 2020
Дастин Порье&nbsp;— Дэн Хукер

В ночь на воскресенье, 28 июня, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC on ESPN 12, в главном бою которого сошлись 31-летний американец Дастин Порье, который в сентябре прошлого года проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, и 30-летний новозеландец Дэн Хукер.

Поединок, в котором соперники нанесли друг другу 308 ударов, продлился все пять раундов и завершился победой Порье единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:46 (все трое рефери в первых двух раундах отдали преимущество Хукеру). Для американца эта победа стала 26-й (при шести неудачах), а новозеландец потерпел девятое поражение в 29 встречах.

Как сообщает пресс-служба UFC, Порье и Хукер не попали на пресс-конференцию, поскольку сразу после боя были доставлены в больницу для обследования. При этом американец успел поблагодарить Хабиба за поздравление с победой. «Спасибо, чемп», — написал Дастин Порье в Twitter.

Дастин Порье после победного боя

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда UFC Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Фото Twitter MMA ESPN

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