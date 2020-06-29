Границы ЕС и Шенгенской зоны остались закрытыми для граждан Украины

Мир

В понедельник, 29 июня, стало известно, что Евросоюз не намерен пока полностью отменять ограничения на въезд в страны ЕС и Шенгенскую зону, введенные в марте из-за пандемии COVID-19 для граждан других государств. Министры иностранных дел стран ЕС несколько дней вели жаркие дебаты по данному вопросу. Принятие решение ожидалось то 24 июня, то 27 июня.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», был составлен список из 20 стран, граждане которых могли получить разрешение на въезд в ЕС и Шенгенскую зону с целью отдыха и туризма уже с 1 июля. В эту группу была включена и Украина.

Однако затем министры иностранных дел сократили список до шести стран. В нем остались только балканские государства, не являющиеся членами ЕС. Но на этом споры не закончились. И вот 29 июня немецкое агентство dpa, ссылаясь на европейских дипломатов, сообщило, что список снова расширили, но в этот раз до 14 стран. В него вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

Но и это еще не окончательное решение. Министры теперь представят данный список на согласование правительствам своих стран. Только после этого он будет опубликован официально.

Как видим, Украина в него не попала. Объясняется это тем, что наша страна пока не соответствует критериям, которые были утверждены в Брюсселе.

Решающим из них является прирост заражений новым коронавирусом в течение предшествующих двух недель. Показатель не должен превышать 16 случаев на 100 тысяч жителей страны. При этом тенденция развития ситуации в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями должна быть «стабильной или снижающейся».

Есть и второй критерий. Ему пока не соответствует, например, Китай. Там до сих пор действую ограничения на въезд из стран Евросоюза. Пекин должен отменить их, если хочет, чтобы граждане КНР снова смогли посещать ЕС и Шенгенскую зону.

США не попали в список по обоим критериям. За последние две недели в этой стране фиксировалось от 60 до 120 новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. Кроме того, 27 июня государственный секретарь Майк Помпео дал ясно понять, что Соединенные Штаты не намерены пока открывать свои границы для европейцев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило уже 10 миллионов. На данный момент оно составляет 10 миллионов 331 тысячу человек. США удерживают первое место — 2 миллиона 653 тысячи зараженных. Это больше, чем во всех европейских странах вместе взятых, включая Россию — 2 миллиона 425 тысяч инфицированных.

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