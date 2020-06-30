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Дожди и грозы не хотят уходить из Украины: прогноз погоды на ближайшие дни
В последний день июня дожди с грозами сместятся с запада в северные области и Киев, центральные и южные регионы. На западе тем временем из-за обильных осадков возможно новое подтопление в районе мелких рек бассейна Днестра и Припяти. В горах вероятно схождение селевых потоков. Июль начнется с очень с жаркой погоды, а потом снова придут дожди.
Такой прогноз погоды на ближайшие дни обнародовал Украинский гидрометцентр.
30 июня на севере, в центре и на юге грозы, град и шквалы 15−20 м/с.
1 июля будет жарко, до 33 градусов на юге и до 30 — в остальных регионах. Дожди возможны в Днепропетровской области и на востоке.
2 июля вновь задождит в западных областях.
Напомним, в Украинском гидрометцентре прогнозировали, что июль будет жарче обычного, а по количеству осадков впишется в многолетнюю норму. Народные синоптики говорят, что первые дни июля будут особенно знойными.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»108
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...