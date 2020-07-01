Доллар и евро дешевеют: что будет с курсом через неделю

Деньги

На минувшей неделе наблюдались заметные колебания курсов основных валют про отношению к гривне, и за пошедшие выходные ситуация существенно не изменилась. С пятницы, 26 июня, американская валюта подешевела на 3 копейки, а европейская — на 4 копейки. Так, 1 июля НБУ установил официальные курсы на уровне 26,67 грн за доллар и 29,87 грн за евро. На наличном валютном рынке гривня также укрепилась на 5−10 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,56 грн, купить — по 26,74 грн; евро — сдать по 29,61 грн, купить — по 29,97 грн.

— За прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,3%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 26,58−26,60 грн до 26,66−26,68 грн (+0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,55 -26,75 грн до 26,57−26,76 грн (+0,1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 0,8%.

Нацбанк 5 лет назад ввел плавающее курсообразование, и сейчас оно является главным предохранителем накопления экономических проблем, как заявил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий. По его словам, курсом движет рынок, а не политики. Снижаются валютные поступления — курс реагирует в одну сторону, снижается импорт — курс реагирует в другую. «Курс не держат так, как это делали когда-то с ценой на колбасу в советских магазинах» — заявил он. По словам Чурия, НБУ только сглаживает колебания, покупая или продавая валюту для сбалансирования спроса-предложения. Такая гибкая политика позволила повысить доверие к гривне, ведь все понимают, что национальная валюта теперь может не только девальвировать, но и укрепляться. Олег Чурий напомнил, что НБУ за это время нарастил международные резервы с минимума в феврале 2015 года более чем в пять раз — до более 28 млрд долларов, и не в последнюю очередь за счет чистой покупки валюты на рынке почти 13 млрд долларов за эти годы.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7−26,8 грн, а наличный доллар в банках — около 26,6−26,8 грн, — считает Вадим Иосуб.

Помимо политики Нацбанка, на курс гривни оказывают влияния и действия Министерства финансов Украины.

— Курс гривни в среду, 1 июля, снизился до 26,75 грн за доллар по цене продажи, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне слабого размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) накануне. Минфин привлек только 1,3 млрд гривен, но ставки размещения снизить не удалось. По полугодичным бондам доходность даже незначительно повысилась. Таким образом, на конец полугодия при текущих ориентирах доходности правительству тяжело собрать достаточные объемы средств. Однако жесткой потребности на текущей неделе в привлечении и не было, поскольку прошли крупные налоговые поступления.

Внимание рынка по-прежнему приковано к эпидемиологической ситуации в стране, и возможному ужесточению карантинных мер. Также инвесторы с интересом будут наблюдать за анонсированным размещением двенадцатилетних еврооблигаций, привлеченная сумма от которых будет направлена на выкуп текущих облигаций.

Рынок будет следить за действиями нерезидентов, которые в начале месяца очертят свои действия на весь июль. И, вероятно, продолжат выход из гривневых ОВГЗ. Ожидаем сохранения движения гривни в рамках установленного диапазона 26,6−26,8 грн за доллар, — прогнозирует Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что по мнению экспертов, украинская валюта все больше интегрируется в глобальный финансовый рынок.

— Украина и события внутри нее являются определяющими для курса гривни, но не только они влияют на курс национальной валюты, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Ведь мы живем в глобальном мире, где все взаимосвязано, и события на внешних рынках часто очень сильно влияют на украинскую валюту.

А на мировых рынках в последние недели наблюдался чистый отток денег с развивающихся рынков, к которым относится и Украина. Этот отток связан с ростом глобальных опасений по поводу риска возникновения второй волны кризиса из-за COVID-19. И эти опасения пока заставляют инвесторов продавать активы развивающихся стран. Так уж вышло, что деньги в мире ходят «стадом». Поэтому мы и видим в последнее время в основном покупку нерезидентами валюты, а не наоборот. Их действия продиктованы общемировыми трендами.

И если смотреть на гривню через эту призму, то она на фоне других валют развивающихся стран выглядит вполне достойно. С 10 июня, дня, когда американские фондовые рынки начали снижаться и мировой капитал стал распродавать активы развивающихся стран, гривня практически не упала, колебание валюты в рамках 1% нельзя назвать существенным изменением. Для сравнения: с 10 июня пара евро-доллар колеблется примерно с такой же амплитудой.

Гривня удерживает прочные позиции в период, когда по общемировым тенденциям она вместе с валютами других развивающихся стран должна была бы ослабляться. Но вместо ослабления курс гривни просто топчется на месте. А это хороший сигнал, поскольку, когда роза ветров на мировых финансовых рынках изменится и пойдет волна притока денег на развивающиеся рынки, наша гривня будет расти больше других валют развивающихся стран. Ведь сила, проявленная в падении, будет проявляться и в росте, — подытожил аналитик.

Стоит напомнить, что Верховная Рада Украины внесла в Хозяйственный кодекс изменения, согласно которым банкам запрещено взимать штрафы, неустойку, пеню за просрочку платежей, накопленную как за время карантина, так и в 30-дневный период после его окончания.

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