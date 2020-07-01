Происшествия

Работал в ГАИ и состоял на учете у психиатра: что известно о стрелке из Новомосковска, застрелившем 24-летнего парня (фото)

В Новомосковске похоронили 24-летнего Владислава Кравченко, который с голыми руками пошел на вооруженного пистолетом неадекватного мужчину, устроившего стрельбу в центре города. Проститься с Владиславом пришло множество людей. О Владе рассказывают, что он был чутким и добрым, кроме того, он был волонтером. У Владислава остались жена и маленькая дочь.

1 июля подозреваемому 42-летнему Ивану В. (имя изменено согласно законодательству) избирали меру пресечения в виде ареста на два месяца. В суд его привезли из психиатрической клиники.

Жители Новомосковска собрались под зданием суда в ожидании его решения в отношении стрелка. Суд арестовал его на два месяца

«ФАКТАМ» удалось узнать некоторые подробности о стрелке. Оказывается, он состоял на учете у психиатра. А от его выходок жители Новомосковска страдают уже восемь лет.

— Я живу по соседству с этим человеком, — рассказал «ФАКТАМ» житель Новомосковска Роман. Мужчина просил не называть его фамилию, потому что опасается, что стрелка не посадят и тот будет ему мстить. — Ведь такое было уже не раз. Он то из автомата стрелял, то с гранатой по улицам бегал. Его многие соседи боятся. Некоторым он и в окна стрелял. Если кто-то возмущался его поведением — говорил: «Тебе же хуже будет. А мне ничего. Я бывший мент».

Иван ведь раньше работал в ГАИ. Восемь лет в органах был. Говорят, уже тогда за ним какие-то странности наблюдались. Мог остановить машину, водителя оскорбить, из машины за руку вытащить. За что его уволили из ГАИ, не знаю, но, наверное, могла быть не одна причина. Вскоре после увольнения его поставили на учет в психбольницу. Несмотря на диагноз, он является владельцем магазинчика бытовой техники.

По словам местных жителей, после увольнения из ГАИ мужчину поставили на учет у психиатра

— Вы говорите, что гражданин В. часто бесчинствовал, угрожал соседям оружием, стрелял по окнам. Вы в полицию обращались?

— А что полиция? Там до сих пор его бывшие коллеги работают. Приедут, посмеются вместе с ним и уезжают. Потом говорят, что оружие не настоящее.

— У стрелявшего есть семья?

— Да. Жена и двое детей. Но жена не выдержала и год назад подала на развод. Но их пока так и не развели. Иван угрожал жене, и та с детьми сейчас скрывается где-то от своего супруга. Как-то она жаловалась, что он и ей оружием угрожал. Не знаю, насколько это правда. А еще супруга этого убийцы рассказывала, что тот разговаривал с дьяволом, с какими-то потусторонними силами. Он иногда был нормальным, вполне адекватно со всеми общался. А потом у него съезжала крыша. Супруга рассказывала, что ему какие-то таблетки прописали, чтобы снимать симптомы. Но Иван не хотел их принимать, говорил, что ему нравится его состояние.

Напомним, трагедия произошла 28 июня в центре Новомосковска возле магазина автозапчастей.

— Влад приехал, чтобы купить масло для своего «Жигуленка». Это было примерно в 16:00, — вспоминает друг Владислава Богдан Кольвах. — В это время Иван бегал и стрелял из пистолета в разные стороны. Ну Влад вышел из магазина и к нему: «Спрячь оружие. Здесь же дети». Начался конфликт. Беда в том, что Влад решил, что у Ивана в руках пугач, который стреляет резиновыми пулями. Может быть, он потому и пошел с голыми руками на стрелка. Хотя, насколько я знаю Владислава, даже если бы он понимал, что пистолет у стрелка с боевыми патронами, все равно попытался бы его остановить. Может, был бы осторожнее… Влад — он справедливый, всегда заступался за слабых. Спортом занимался, боевыми единоборствами. Физически сильным был, потому и уверенным в себе.

Владислав с женой

Иван начал гоняться за Владом. Смеялся, снимал все на камеру телефона. А потом выстрелил ему в бедро, когда Владислав хотел отобрать пистолет.

Тот самый стартовый пистолет STALKER M906-UK, переделанный для стрельбы металлическими шариками (фото сделано самим стрелком)

По словам пользовательницы соцсетей под ником «Мамка Снайпер», Владислав истекал кровью. Его пытались спасти случайные прохожие. Мимо проехали две «скорые» и не захотели забирать раненого. Будто бы они ехали на другой вызов. Влада забрала лишь третья карета скорой помощи, которую вызвал продавец магазина автозапчастей.

«Потом врачи сказали в Новомосковске, что нет лекарств, поехали в Днепр, и там не было, поехали в Запорожье — и там тоже. В результате у Влада остановилось сердце», — написала «Мамка Снайпер» на своей странице в социальной сети.

Владислав Кравченко

Владислав Кравченко умер в больнице утром следующего дня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киевской области агрессивный пациент с психическими отклонениями выбрался из специализированной палаты с решетками на окнах и зарезал в ординаторской врача-педиатра.

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