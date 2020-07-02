Богатство Джеффа Безоса достигло новой рекордной отметки

Мир

Вечером 1 июля стоимость акций американской компании Amazon выросла на 4,4%. Цена одной акции достигла рекордной отметки — 2 878,7 доллара. Так они не стоили еще никогда за все время существования компании с 1994 года. Акционеры Amazon в полном восторге.

Безусловно, первым ощутил это на себе глава компании Джефф Безос. Самый богатый человек в мире, по версии журнала Forbes, стал еще богаче. Bloomberg, который отслеживает размер капиталов миллиардеров во всем мире в режиме реального времени, утверждает, что по состоянию на 2 июля Безос «стоит» 172 миллиарда долларов!

Это абсолютный рекорд. Джефф превзошел собственное достижение, установленное им 4 сентября 2018 года. Тогда его капитал оценивался в 167,7 миллиарда долларов.

Безосу принадлежат 11% акций Amazon. За первое полугодие он стал богаче на 56,7 миллиарда долларов!

Выиграл от стремительного роста акций Amazon не только Джефф. В большом плюсе оказалась его бывшая жена Маккензи Безос. Они развелись в 2019 году. По условиям развода Маккензи получила 4% акций Amazon. И вот теперь ее капитал оценивается в 56,9 миллиарда долларов! Маккензи тут же поднялась в рейтинге самых богатых людей в мире на 12-е место. Среди женщин она занимает второе место, уступая только наследнице L’Oreal Франсуазе Беттанкур-Майерс (64 миллиарда долларов).

В рейтинге Bloomberg Billionaires Index произошли и другие заметные изменения. На втором месте остается Билл Гейтс. Его капитал оценивается в 114 миллиардов долларов по данным на 2 июля.

Марк Цукерберг вырвался на третье место, заработав за сутки 3,86 миллиарда долларов, что является вторым результатом после Безоса. Теперь капитал главы Facebook составляет 90,2 миллиарда долларов.

А вот еще два дня назад входивший в первую тройку француз Бернар Арно потерял 813 миллионов долларов и опустился на четвертое место (87,8 миллиарда долларов).

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт впервые за многие годы не попал в первую пятерку. Он занимает шестое место с капиталом 70,2 миллиарда долларов. Его обошел Стив Балмер, бывший председатель совета директоров Microsoft — 73,7 миллиарда долларов.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали список самых богатых людей в мире по версии Forbes. Он вышел в апреле по итогам 2019 года.

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