«Динамо» на заметку: непроходимый пес-футболист восхитил сеть (видео)

Спорт

Вдоволь потешило подписчиков Troll Football в Twitter видео, на котором пес мастерски отбирает мяч у своего хозяина, который, надо признать, обладает довольно приличной футбольной техникой.

Несмотря на все попытки дезориентировать своего черно-белого друга обманными финтами, владелец собаки-спринтера оба раза остался с носом, распластавшись на асфальте.

«Не иначе — пес легендарного Мальдини», «Давид Луис может научиться у этой собаки одному или двум приемам», — шутят подписчики.

Кстати, за сутки забавный ролик набрал в сети более 1,6 млн просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Норвегии собака на приличном уровне играет в волейбол.

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