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«Динамо» на заметку: непроходимый пес-футболист восхитил сеть (видео)
Вдоволь потешило подписчиков Troll Football в Twitter видео, на котором пес мастерски отбирает мяч у своего хозяина, который, надо признать, обладает довольно приличной футбольной техникой.
Несмотря на все попытки дезориентировать своего черно-белого друга обманными финтами, владелец собаки-спринтера оба раза остался с носом, распластавшись на асфальте.
July 1, 2020
«Не иначе — пес легендарного Мальдини», «Давид Луис может научиться у этой собаки одному или двум приемам», — шутят подписчики.
Кстати, за сутки забавный ролик набрал в сети более 1,6 млн просмотров.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Норвегии собака на приличном уровне играет в волейбол.7
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