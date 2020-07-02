НАБУ проводит в Одессе серию обысков по делу высших городских чиновников (фото)

Происшествия

В четверг, 2 июля, в Одессе детективы НАБУ проводят серию обысков, связанных с уголовными производствами о незаконной деятельности высших должностных чиновников городской власти.

Как стало известно «ФАКТАМ», следственные мероприятия одновременно проходят на целом ряде объектов, задействованы несколько групп правоохранителей. Так, в центре города «трусят» ресторан «Бабель Фиш» по улице Греческой, 5. На юго-западе — «штурмуют» помещения по улице Варненской, 15, ряде других офисов, а также подразделений горсовета. Еще — на даче, что на берегу моря… Всего — порядка двух десятков объектов.

По предварительной информации, обыски проходят по делу незаконного вывода объектов недвижимости, коммунальной собственности города. В числе главных фигурантов — мэр Одессы Геннадий Труханов, его бизнес-партнер мультимиллионер Владимир Галантерник. (По некоторым данным, отношение к неким «схемам» имеет также вице-мэр Павел Вугельман.)

В НАБУ подтвердили факт проведения многочисленных обысков.

«Это ряд уголовных производств, которые объединены в одно, — прокомментировал директор Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин. — Исследуется причастность определенных должностных лиц по завладению имуществом и финансами местной общины. Речь идет, в частности, о приобретении админздания бывшего завода „Краян“, незаконном выкупе аэродрома „Застава“ якобы для расширения Западного кладбища, о приватизации коммунальных объектов недвижимости, попытке захвата территории аэродрома „Школьный“. Все дела объединены в одно производство. Детективы установили, что к реализации схем причастна группа, действовавшая на протяжении длительного времени. Сумма убытков в результате деятельности подозреваемых составляет более полмиллиарда гривен. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества…»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после обысков НАБУ у мэра Одессы Труханова Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор в отношении всех фигурантов дела о покупке бывшего здания завода «Краян».

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