Происшествия

В Украине разоблачили двух иностранцев, которые устроили в Харьковской области пункт переправки наемников в Сирию и Ирак. Всем будущим боевикам «Исламского государства» выдавались деньги и документы для выезда. По организованному коридору в сирийско-иракскую зону в 2013—2015 годах выезжали жители Северного Кавказа, стран Закавказья и Центральной Азии.

Как сообщает СБУ, установлено, что канал по переправке живой силы в зону боевых действий организовали двое иностранцев, уроженцы одной из стран Закавказья. Преступную группу задержали. При обыске в домах и в автомобилях была найдена символика террористической организации «Исламское Государство», гранаты, взрывчатка, электродетонаторы, короткостволы и боеприпасы. Также обнаружено большое количество бланков водительских прав и паспортов, оборудование для подделки печатей и штампов, фото для поддельных документов, платежные карточки иностранных банков.

В суде вина двух иностранцев была полностью доказана. Им вынесли строгий приговор — 10 лет и три месяца лишения свободы.

Напомним, в мае в Грузию из Украины экстрадировали одного из ключевых руководителей террористов «Исламского государства». А в Киевской области выявили и ликвидировали канал переправки наемников террористам «ИГ».

Фото ssu.gov.ua

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