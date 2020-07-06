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Украина

Украине угрожает мощный смерч: синоптик предупредила о перемене погоды с 7 июля

14:19 6 июля 2020
смерч

В ближайшие дни в Украине снова возможны смерчи, такие же, как недавно наблюдались в южных областях. Это объясняется чрезвычайным контрастом температур в зоне влияния атмосферного фронта. Сильный перепад от +18 до +38 градусов будет способствовать формированию мощных атмосферных вихревых явлений.

Об угрозе смерча после 7 июля, когда в Украину придет атмосферный фронт, предупредила синоптик Наталья Диденко. Кроме того, возможны сильные ливни, а грозы могут сопровождаться шквалами и градом.

С 8 июля ожидается ослабление жары в северных областях и в Киеве, температура днем снизится до +22 градусов. Южные и восточные области жара покинет 9−10 июля.

Напомним, с установлением жаркой погоды в Украине участились такие природные явления как смерчи. Это явление наблюдается не только в южной части страны, но и в Прикарпатье и других западных областях.

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