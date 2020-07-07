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«Охотились» на мужчин, заманивая женщинами: в Одессе с погоней задержали банду, похищавшую людей (фото)
Настоящую погоню имели возможность наблюдать случайные прохожие и жители домов, что в районе Ярмарочной площади в Одессе. Два микроавтобуса гнались за мчавшейся легковой Audi с иностранными номерами. В результате иномарку блокировали и «изъяли» из салона четверых: троих мужчин и женщину…
Как выяснилось, они — члены преступной группировки, занимавшейся похищением одесситов. злоумышленники «охотились» на мужчин в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами, отмечают правоохранители. Сообщники похищали пострадавших во время личных встреч и, угрожая физическим насилием, завладевали их деньгами и имуществом (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 УК Украины). В дальнейшем, получив ключи, незаконно проникали в квартиры потерпевших.
Сотрудники СБУ получили информацию о подготовке участниками банды похищения местного предпринимателя.
«Угрожая убийством, злоумышленники планировали „выбить“ из потерпевшего деньги. Сотрудники ЦСО „А“ СБУ задержали четырех организаторов банды при попытке похищения человека», — сообщили в Одесском региональном управлении СБУ.
В спецслужбе уточнили, что задержаны участники межэтнической организованной группировки Лоту Гули, которая терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона. По предварительным данным, в состав банды входило более 10 жителей Одессы.
Отмечается, что злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали с пострадавших крупные суммы денег. В случае неуплаты фигуранты угрожали людям физической расправой.
По оперативной информации, деятельность группы контролировал известный «вор в законе» по прозвищу Лоту Гули, который скрывается за границей от украинского правосудия.
В ходе обысков у злоумышленников правоохранители обнаружили вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия для привлечения к ответственности других участников группировки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой задержали опасную банду. Преступники похищали и жестоко пытали людей.
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«Охотились» на мужчин, заманивая женщинами: в Одессе с погоней задержали банду, похищавшую людей (фото)
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.