Дело Эпштейна: помощница миллиардера-педофила может пустить в ход компромат на Трампа (фото)

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Арест Гислейн Максвелл, ближайшей помощницы миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, как и ожидалось, привлек пристальное внимание западных СМИ. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 58-летнюю Максвелл агенты ФБР нашли в доме стоимостью свыше миллиона долларов в тихом местечке Брэдфорд, штат Нью-Гэмпшир. Она скрывалась почти год. И делала это, нужно отдать ей должное, весьма умело.

Учитывая этот факт, а также множество влиятельных знакомых, имеющихся у Максвелл, судья отказал ей в освобождении под залог. Она содержится в тюрьме и будет находиться там, по всей видимости, до конца судебного процесса. Гислейн предъявили целый список обвинений, которые тянут на срок от 35 лет лишения свободы до пожизненного.

Во многом прокуратура основывается в этом скандальном деле на показаниях трех свидетельниц, имена которых пока не разглашаются из соображений их безопасности. Уж слишком много громких имен связано с Эпштейном и Гислейн. Это и британский принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, и 42-й президент США Билл Клинтон, и действующий президент Дональд Трамп, а также ряд очень богатых бизнесменов из списка Forbes. Все они, безусловно, отрицают, что знали о сексуальных преступлениях Эпштейна и, уж конечно, заявляют, что никогда не принимали участия в его утехах с несовершеннолетними.

Дональд Трамп с Меланией (тогда еще будущей женой) и Джеффри Эпштейн с Гислейн Максвелл

Напомним, Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси по обвинению в сексуальной торговле. В тот же день в его доме на Манхэттене был произведен обыск, в котором участвовали не менее 10 агентов ФБР. Они обнаружили тысячи фотографий с обнаженными несовершеннолетними девушками. Кроме того, нашли сейф, в котором лежали компакт-диски, подписанные самим Джеффри, содержащие такого же рода фотофайлы. Процесс над миллиардером обещал быть очень громким, однако 10 августа его обнаружили мертвым в камере предварительного заключения. По официальной версии, Эпштейн покончил с собой. Однако каким-то таинственным образом видеокамеры наблюдения, установленные в его камере, в ту ночь не работали. Это породило множество предположений о том, что Джеффри могли убить, чтобы он не рассказал ничего лишнего о своих влиятельных друзьях.

Как сообщает британская газета The Daily Mail, у Гислейн Максвелл наверняка есть копии всех фото- и видеоматериалов, когда-либо сделанных Эпштейном. Он составлял свой архив не только потому, что любил позировать с обнаженными девочками, но и чтобы в случае необходимости иметь рычаги воздействия на власть имущих. Сам Джеффри воспользоваться этим компроматом не сумел или не успел. Но такой же, если не более обширный, архив имеется у Максвелл.

Один из ее бывших близких друзей на условиях анонимности рассказал изданию, что Гислейн сама говорила ему об этих записях, пленках, дисках. «Она понимала, что Эпштейн не станет держать ее возле себя всю жизнь. Гислейн были нужны гарантии. И она сама их создала», — заявил источник.

Максвелл отрицает все обвинения, предъявленные ей. Однако свидетельницы утверждают, что именно она занималась поставкой для Эпштейна все новых и новых жертв. Гислейн вела светский образ жизни, бывала на всех модных выставках, премьерах, церемониях награждения и знакомилась там с девушками 14−16 лет. Она входила к ним в доверие, обещала познакомить с кинозвездами, представителями британской королевской семьи, прочими знаменитостями.

Гислейн приглашала их к себе домой. Там обычно использовала безотказный трюк — раздевалась перед ними догола. Делала это легко и непринужденно. Это ломало последние барьеры недоверия. Спустя некоторое время Максвелл объясняла девочкам, как им следует вести себя с Эпштейном и некоторыми из его гостей. Она даже учила их, как нужно правильно ублажать Джеффри. Часто, приведя к нему новенькую, вместе с ней начинала делать миллиардеру эротический массаж, но потом отходила в сторону. Если девушка отказывалась, Гислейн, которая получила прозвище Мадам, оказывала на нее сильнейшее психологическое воздействие. В итоге жертва сдавалась.

После ареста Эпштейна Максвелл бесследно исчезла. Оказалось, она была готова к такому повороту событий. Мадам тайно купила себе дом в Брэдфорде. В этом помог ее знакомый Скотт Боргерсон, преуспевающий бизнесмен. Но он только занимался оформлением сделки, а деньги на покупку дала Гислейн.

Гислейн Максвелл

Укрывшись в Брэдфорде, она сменила номер мобильного и e-mail. Максвелл не ходила по магазинам. Все заказывала на дом. При этом указывала другое имя. Так ей удалось скрываться от ФБР целый год.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 42-му президенту США Биллу Клинтону пришлось публично отбиваться от обвинений в романе с Гислейн Максвелл.

В то же время американка Вирджиния Джуффре решилась рассказать, как Эпштейн и его помощница Максвелл фактически принудили ее к сексу с сыном королевы Елизаветы II принцем Эндрю.

На фото в заголовке: Джеффри Эпштейн с Гислейн Максвелл



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