В «Слуге народа» объяснили символизм булавы Зеленского из одноименного фильма

Политика

Руководитель Донецкой региональной ячейки «Слуги народа» Владлен Неклюдов во время открытия 6 июля 2020 г. общественной региональной приемной Донецкой областной организации партии продемонстрировал символическую булаву Президента Украины. Ту самую, с которой Владимир Зеленский снимался в фильме «Слуга народа». Реквизит из кинофильма, с которого началась партия, разыскали руководители Донецкой областной парторганизации.

«Это символ нашего Президента, нашей партии и ее успеха!» — отметил В. Неклюдов.

По замыслу депутатов, булава будет передаваться от одной областной организации «Слуги народа» к другой. Начнется эта традиция с Донбасса. Эстафету уже подхватила Волынь. В. Неклюдов передал булаву своему коллеге Валерию Стернийчуку, руководителю Луцкой областной организации партии.

«Булава станет „мостом дружбы“ между регионами Украины! Очень важно то, что мы объединяемся, — сказал Стернийчук. — Не только Волынь и Донбасс, но и другие регионы. Мы объединяемся, чтобы решать важнейшие проблемы. И мы справимся с этим — вместе».

Общественная региональная приемная партии «Слуга народа» расположена в Славянске по ул. Пушкина, 10. Приемные дни: понедельник — пятница (с 10.00 до 17.00).

Партийные активисты заявляют, что их цель пригласить к диалогу небезразличных жителей Донбасса. В приемной обещают не просто услышать мнение народа, но и прислушаться к нему!



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