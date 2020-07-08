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Ленин стал панком: в России памятник "вождю мирового пролетариата" нелепо защитили от голубей (фото, видео)
В России, где до сих пор не избавились от пиетета перед памятниками Ленину, появился самый жуткий в истории монумент «вождю мирового пролетариата». Установленный в Магадане памятник решили защитить от птиц, а для этого воткнули в голову и плечи Ильичу острые штыри.
Обновленный Ленин превратился в нечто среднее между дикобразом, представителем панк-культуры и персонажем фильма «Восставший из ада».
На странице magadan.mem в Instagram магаданцы согласились, что памятника страшнее им еще видеть не приходилось.
После разгоревшегося скандала мэр заявил, что хоть памятник и является городским имуществом, но к новому облику Ильича магаданские власти не причастны. Местные коммунисты также отмежевались от нового Ленина — утверждают, что об иглах на монументе узнали из СМИ.
Шипы с памятника исчезли точно так же оперативно, как и появились. По состоянию на утро 8 июля работники коммунальных служб вернули монументу его прежний вид.
Напомним, в Киеве до декабря 2013 года также стоял памятник Ленину, а после сноса он стал арт-объектом. С головы монумента сбили металл, шар установили на подставку, и в таком виде скульптуру передали в офис адвокатского объединения. Основание памятника некоторое время было вертикальной клумбой для инсталляции «Ритуал природы».
Фото vesma. today, magadanmedia.ru157
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Ленин стал панком: в России памятник "вождю мирового пролетариата" нелепо защитили от голубей (фото, видео)
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