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Политика

Главный фактор негативного влияния на инвестклимат – слабая судебная система, — опрос ЕВА

18:47 9 июля 2020
Фемида
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) опросила 105 руководителей компаний, чтобы выяснить индекс инвестиционной привлекательности Украины. Об этом говорится в исследовании ЕВА.

Так, согласно результатам опроса, 62% считают текущий инвестклимат неблагоприятным. Что же касается негативных факторов влияния на инвестиционный климат, то 87% называют таким фактором слабую судебную систему.

Слабость судебной системы характеризует и одно из самых длительных судебных дел — за право на торговую марку «Корвалол» между правообладателем на эту ТМ компанией «Фармак» и фармкомпанией «Дарница», которая выпускает «Корвалол-Дарница».

Напомним, более 15 лет «Фармак» пытается защитить уникальность торговой марки «Корвалол Corvalolum».

Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке — фармацевтическая компания «Дарница» начала выпускать лекарственное средство под названием «Корвалол-Дарница».

Еще в апреле 2017 года «Фармак» обратился в Апелляционную палату Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) с заявлением о признании хорошо известным знаком «Корвалол Corvalolum» в Украине на имя ОАО «Фармак» по состоянию на 1 декабря 2002 года, о чем был издан приказ МЭРТ № 1037 от 19 июля 2017 года.

Фармацевтическая фирма «Дарница» обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, в том числе, мотивировав исковые требования тем, что популярность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащиеся в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ.

В 2019 году компания «Фармак» выиграла первые две инстанции — Хозяйственный и Апелляционный суд, а Верховный Суд Украины направил дело на новое рассмотрение по формальному признаку.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали, как в середине прошлого столетия Киевским химико-фармацевтическим заводом им. М. В. Ломоносова, правопреемником которого является АО «Фармак», было принято решение разработать технологии и создать сердечно-сосудистый препарат, аналогичный препарата «Валокордин», который производился в Германии. Разработчик препарата — старший химик В. Я. Яковлева. Первая партия лекарственного средства «Корвалол» была выпущена в 1959 году. С тех пор завод им. М. В. Ломоносова был единственным производителем препарата «Корвалол» на территории бывшего СССР. С 1991 года ОАО «Фармак» — единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ «Корвалол» защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Использование знака «Корвалол Corvalolum» в целом подтверждается упаковками за период с 1991-го по 2001 год включительно.

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