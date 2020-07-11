В Мариуполе отвлекшийся на телефон водитель сбил двух женщин-полицейских (фото, видео)

Происшествия

В Мариуполе рано утром в ДТП пострадали две девушки-полицейские. Криминалистки работали на месте преступления, когда в них въехал водитель «Мерседеса». Обе сотрудницы полиции госпитализированы, у одной пострадавшей переломы, вторая также получила травмы. По предварительным данным, к аварии привели те же причины, что и в большинстве дорожных происшествий в Украине: разговор водителя по мобильному телефону, превышение скорости и, возможно, пьяная езда.

ДТП случилось около 5 часов утра. Следственная группа полиции работала в Приморском районе в районе квартала «Азовье», где несколькими часами ранее остановили грузовик с крупной партией сигарет, возможно, контрафактных. Девушки-криминалистки проводили следственные действия, а в этот момент на дороге показался водитель «Мерседеса». Полиция Донецкой области уже выяснила, что мужчина отвлекся на мобильный телефон, не заметил дорожный конус, наехал на него, потом ударил авто на обочине, и в итоге еще и наехал на девушек-полицейских. Свидетели говорят, что одну из девушек машина сильно травмировала, а вторую отшвырнуло на коробки с сигаретами, и те смягчили удар.

Агентство «Мариупольские новости» сообщило, что водителя «Мерседеса» проверят на алкоголь и наркотики, поскольку есть версия, что он возвращался из ночного клуба.

Напомним, правозащитник Владимир Караваев обратил внимание, что введенная в Украине с 1 июня система автофиксации не особо повлияла на дисциплинированность водителей на дорогах. Число погибших в дорожных авариях выросло.

Фото mariupolnews.com.ua

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