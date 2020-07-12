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Возле Кирилловки одновременно пронеслись два смерча: впечатляющее видео
В районе курортной Кирилловки, где сейчас отдыхают тысячи туристов, замечено необычное природное явление: двойной смерч. Две одновременно сформировавшиеся вихревые воронки удалось заснять туристке, ехавшей на популярный курорт.
Видео опубликовал YouTube-канал РИА Мелитополь.
Синоптики еще 6 июля предупреждали об опасности смерча во всех регионах Украины. Погодные условия способствуют формированию вихревых воронок. В регионы, где днем наблюдалось до +34−38 градусов, пришел холодный атмосферный фронт. В зоне соприкосновения разогретого и холодного воздуха формируется вихрь.
В этом году смерчи в Украине были замечены не только в южных областях на побережье морей. Мощный смерч пронесся по Прикарпатью и по Тернопольской области.224
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