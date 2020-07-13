- 07:31 Россия выходит из "Минска"? В Украине прояснили ситуацию с недавним заявлением Грызлова по Донбассу
- 07:23 Из последних сил спасла сына: найдено тело утонувшей звезды сериала «Хор» Наи Риверы
- 07:04 Приятная прохлада и грозовые дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:52 В МИД Германии пожаловалась на сложности переговоров в "нормандском формате"
- 06:32 "Превышение власти": ГБР займется патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера
- 05:59 Зеленский захотел увидеть в Украине побольше индусов и китайцев
- 05:28 "Лишить рудиментов": стало известно, когда Рада займется вопросами обороны и реформы СБУ
- 04:45 В Италии под стенами парламента прошла акция в поддержку нацгвардейца Маркива
- 04:02 Распространяют COVID-19: ученые предупредили об опасности кондиционеров во время пандемии
- 03:45 Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль BMW протаранил электроопору, погиб водитель
- 03:09 Дело Гандзюк: один из свидетелей пошел на сделку со следствием
- 02:52 Арестовывают на глазах у родственников: стало известно, сколько людей пропало в аннексированном Крыму
Новые тренды в маникюре для отдыха: неон с акварелью и матовый желтый (фото)
«Красота — это самоощущение», — как-то сказала легендарная кинодива Софи Лорен. И его дарит нам каждая деталь в нашем образе. Одежда, обувь, прическа, макияж, маникюр и педикюр должны быть безупречны, чтобы чувствовать себя на высоте. Ведь, к примеру, на руке с красивым маникюром кольцо выглядит совершенно иначе, чем на неухоженной.
Как-то одна женщина мечтала о кольце с сапфиром. Она долго копила на него. И вот наконец приобрела! Ее счастью не было предела. Но каково же было разочарование, когда все знакомые стали говорить: «Красивая бижутерия!» И все потому, что, глядя на ногти женщины, ее прическу и одежду, никто и предположить не мог, что она потратится на столь дорогое кольцо.
И, наверное, немало женщин могут рассказать о том, как, напротив, их бижутерию на ухоженных руках знакомые принимали за драгоценности. Конечно, немаловажно следить за трендами в маникюре. Выглядеть современно — значит быть на высоте. А быть на высоте — означает уверенно идти к воплощению своих целей. На самом деле это целая философия успеха. И маникюр может сыграть в ней свою роль.
О новых трендах в маникюре летнего сезона «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии, призер международных чемпионатов по нейл-арту Кармен Саржи.
— Кармен, какие цвета и дизайны ногтей актуальны в отпуске? Ведь в этот период можно себе позволить реализовать самые смелые идеи.
— Яркие неоновые цвета стали хитом нынешнего летнего сезона. Очень красив желтый с матовым покрытием. Многие выбирают беби-бумер. И, конечно, востребованы натуральные оттенки. После пандемии они становятся все более популярны, так как практичны в уходе и при этом красивы, сочетаются с любым нарядом. Имею в виду нюдовое покрытие и комфортную форму с умеренной длиной.
— Фаворитом вашей летней коллекции, судя по фото, является красный цвет. Какие оттенки его предпочесть?
— Великолепен классический красный с блестками, кораллово-красный с матовой отделкой, неоновые кораллы в сочетании с акварелью или с цветными горошинками в рисунке. Красный всегда будет в тренде, мне очень нравится этот цвет. Цвета, которые мы выбираем, могут многое рассказать о нас. Например, для меня красный цвет означает женственность и элегантность. А синий, который объявлен цветом года, — серьезность и элегантную простоту. Синий ассоциируется зачастую со всеми любимым денимом — с удобством. Нюд говорит о женственности. А черный показывает сильный, смелый характер. Сейчас этот цвет особенно хорошо смотрится с золотистой фольгой или пудрой. Думаю, вы тоже замечали, что цвет соответствует характеру и настроению.
— Посоветуйте, какой оттенок синего лучше выбрать.
— Любой — светлее или темнее — не прогадаете. Великолепно он смотрится с дизайном «брызги» и фольгой. Синий сегодня универсален. Важно, чтобы оттенок отражал ваше мироощущение в данный момент.
— Что является антитрендом? От чего лучше отказаться?
— Перегруженный дизайн — это не плюс, а минус. Иной раз женщина хочет добавить и то, и другое. Но нужно вовремя остановиться. Во всем хороша мера. Мера — это элегантность. Помните об этом всегда. Данное правило очевидно и для одежды, и для макияжа.
— В период пандемии многие надевают резиновые перчатки, а это не содействует красоте и здоровью кожи. Как быть в данном случае?
— Кожа действительно становится более чувствительной и уязвимой. Уделите ей больше внимания. Увлажняйте кожу с помощью специальных кремов. Они должны быть качественными.
— Как побороть страх перед походом в салон красоты в период пандемии?
— Когда мы доверяем персоналу салона и точно знаем, что в нем соблюдаются все правила гигиены, это лучший вариант. А риск связан с каждым выходом из дому. Хотелось бы, чтобы пандемия скорее закончилась и страхи прошли бы. Сейчас, как и всегда, мастер должен работать безупречно и креативно, тогда ему не нужна реклама. Клиенты расскажут о нем своим друзьям, коллегам, родным. Все хотят получить качество и красоту.
— Маска становится неотъемлемым атрибутом повседневности. Многие приобрели или пошили стильные маски. И таких людей сейчас все больше можно увидеть в мегаполисах. Просили ли вас сделать маникюр в стиле маски?
— Нет, но это и не в моем вкусе. Я предпочитаю классику.
— Как пандемия повлияла на вашу жизнь?
— Учитывая ситуацию в мире с коронавирусом, я не буду в этом году путешествовать — проведу отпуск в окрестностях родного города. Хочется побыстрее вернуться к любимой работе в полной мере. Мои главные достижения — доверие клиентов. Я стремлюсь к новаторству и безупречному качеству. Очень много сил и времени вкладываю в совершенствование своего профессионализма. Приятно, когда клиентки это ценят.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?
— Будьте здоровы, не теряйте веру и надежду в то, что все будет хорошо. Это очень важно сегодня. Будьте красивы и оптимистичны! Будьте креативны и стильны!
Ранее лондонский дизайнер головных уборов Мария Жеребцова рассказала «ФАКТАМ» о новых тенденциях в моде, отметив, что ободок с маской стал хитом сезона
5
Читайте также: Бермуды и палаццо: названы самые модные брюки лета
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».