Новые тренды в маникюре для отдыха: неон с акварелью и матовый желтый (фото)

Стиль жизни

«Красота — это самоощущение», — как-то сказала легендарная кинодива Софи Лорен. И его дарит нам каждая деталь в нашем образе. Одежда, обувь, прическа, макияж, маникюр и педикюр должны быть безупречны, чтобы чувствовать себя на высоте. Ведь, к примеру, на руке с красивым маникюром кольцо выглядит совершенно иначе, чем на неухоженной. Как-то одна женщина мечтала о кольце с сапфиром. Она долго копила на него. И вот наконец приобрела! Ее счастью не было предела. Но каково же было разочарование, когда все знакомые стали говорить: «Красивая бижутерия!» И все потому, что, глядя на ногти женщины, ее прическу и одежду, никто и предположить не мог, что она потратится на столь дорогое кольцо. И, наверное, немало женщин могут рассказать о том, как, напротив, их бижутерию на ухоженных руках знакомые принимали за драгоценности. Конечно, немаловажно следить за трендами в маникюре. Выглядеть современно — значит быть на высоте. А быть на высоте — означает уверенно идти к воплощению своих целей. На самом деле это целая философия успеха. И маникюр может сыграть в ней свою роль. О новых трендах в маникюре летнего сезона «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии, призер международных чемпионатов по нейл-арту Кармен Саржи.

— Кармен, какие цвета и дизайны ногтей актуальны в отпуске? Ведь в этот период можно себе позволить реализовать самые смелые идеи.

— Яркие неоновые цвета стали хитом нынешнего летнего сезона. Очень красив желтый с матовым покрытием. Многие выбирают беби-бумер. И, конечно, востребованы натуральные оттенки. После пандемии они становятся все более популярны, так как практичны в уходе и при этом красивы, сочетаются с любым нарядом. Имею в виду нюдовое покрытие и комфортную форму с умеренной длиной.

Желтые матовые ногти в тренде этим летом (фото из альбома Кармен Саржи)

— Фаворитом вашей летней коллекции, судя по фото, является красный цвет. Какие оттенки его предпочесть?

— Великолепен классический красный с блестками, кораллово-красный с матовой отделкой, неоновые кораллы в сочетании с акварелью или с цветными горошинками в рисунке. Красный всегда будет в тренде, мне очень нравится этот цвет. Цвета, которые мы выбираем, могут многое рассказать о нас. Например, для меня красный цвет означает женственность и элегантность. А синий, который объявлен цветом года, — серьезность и элегантную простоту. Синий ассоциируется зачастую со всеми любимым денимом — с удобством. Нюд говорит о женственности. А черный показывает сильный, смелый характер. Сейчас этот цвет особенно хорошо смотрится с золотистой фольгой или пудрой. Думаю, вы тоже замечали, что цвет соответствует характеру и настроению.

Красный с крапинкой или горошинками смотрится очень мило (фото из альбома Кармен Саржи)

— Посоветуйте, какой оттенок синего лучше выбрать.

— Любой — светлее или темнее — не прогадаете. Великолепно он смотрится с дизайном «брызги» и фольгой. Синий сегодня универсален. Важно, чтобы оттенок отражал ваше мироощущение в данный момент.

В моде все оттенки синего (фото из альбома Кармен Саржи)

— Что является антитрендом? От чего лучше отказаться?

— Перегруженный дизайн — это не плюс, а минус. Иной раз женщина хочет добавить и то, и другое. Но нужно вовремя остановиться. Во всем хороша мера. Мера — это элегантность. Помните об этом всегда. Данное правило очевидно и для одежды, и для макияжа.

Красный цвет вне моды. На пике популярности - коралл (фото из альбома Кармен Саржи)

— В период пандемии многие надевают резиновые перчатки, а это не содействует красоте и здоровью кожи. Как быть в данном случае?

— Кожа действительно становится более чувствительной и уязвимой. Уделите ей больше внимания. Увлажняйте кожу с помощью специальных кремов. Они должны быть качественными.

Черный с золотистой фольгой смотрится очень эффектно (фото из альбома Кармен Саржи)

— Как побороть страх перед походом в салон красоты в период пандемии?

— Когда мы доверяем персоналу салона и точно знаем, что в нем соблюдаются все правила гигиены, это лучший вариант. А риск связан с каждым выходом из дому. Хотелось бы, чтобы пандемия скорее закончилась и страхи прошли бы. Сейчас, как и всегда, мастер должен работать безупречно и креативно, тогда ему не нужна реклама. Клиенты расскажут о нем своим друзьям, коллегам, родным. Все хотят получить качество и красоту.

— Маска становится неотъемлемым атрибутом повседневности. Многие приобрели или пошили стильные маски. И таких людей сейчас все больше можно увидеть в мегаполисах. Просили ли вас сделать маникюр в стиле маски?

— Нет, но это и не в моем вкусе. Я предпочитаю классику.

Особенно красив красный в сочетании с акварелью (фото из альбома Кармен Саржи)

— Как пандемия повлияла на вашу жизнь?

— Учитывая ситуацию в мире с коронавирусом, я не буду в этом году путешествовать — проведу отпуск в окрестностях родного города. Хочется побыстрее вернуться к любимой работе в полной мере. Мои главные достижения — доверие клиентов. Я стремлюсь к новаторству и безупречному качеству. Очень много сил и времени вкладываю в совершенствование своего профессионализма. Приятно, когда клиентки это ценят.

Кармен Саржи: «Мое главное достижение – это доверие клиентов»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Будьте здоровы, не теряйте веру и надежду в то, что все будет хорошо. Это очень важно сегодня. Будьте красивы и оптимистичны! Будьте креативны и стильны!

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