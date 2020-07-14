27.00 / 27.23 30.33 / 30.80
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

«Когда же закончится эта проклятая война?»

11:20 14 июля 2020
Бачо Корчилава

Чем дольше продолжается война на Востоке Украины, тем больше людей задумываются над тем, когда она закончится. На этот вопрос попытался ответить на своей странице в соцсети дипломат и журналист, бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

«Сегодня с утра на Майдане шло прощание с погибшим на Донбассе бойцом 24 бригады Тарасом Матвеевым. Я смотрел трансляцию и самый задаваемый в комментариях вопрос был: когда же закончится эта проклятая война. Я в последнее время редко говорю на эту тему, потому что наше общество стало верить в «чудеса», а примеры других стран попросту игнорируются. Но все же попытаюсь еще раз сказать.

Пока Российская Федерация будет продолжать мнить себя «Империей» и не поменяется большая политическая ситуация в мире, война будет идти перманентно. Вокруг России масса тлеющих конфликтов и многие из стран-соседей уже третий десяток лет живут в условиях войны. И происходит это не потому, что кому-то из соседей РФ нравится жить в таких условиях, а потому что для Кремля это мощнейший рычаг давления на «строптивых соседей», которые вдруг захотели быть независимыми.

И все банально просто: разгонять боевые действия Москва будет ровно столько, сколько она этого захочет, обвиняя нас в фашизме, нарушении договоренностей, притеснении русскоязычных и так далее. Довольно стандартный арсенал причин. Параллельно будет вести переговоры, прикидываясь самой заинтересованной стороной в решении проблемы на своих границах. Но в то же время поддерживая огонь войны.

Мы должны понять, что война эта надолго. Она изнурительна и сложна. Мы должны научиться жить с войной.

И мы не уникальны в этом, просто такая драматургия у подобных историй", — написал Корчилава в Facebook.

Ранее дипломат назвал бомбой замедленного действия выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Читайте также: Россия выходит из «Минска»? В Украине прояснили ситуацию с недавним заявлением Грызлова по Донбассу

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский на велосипеде

"Я вам покажу, как получать аплодисменты каждый день", — Луценко рассказал о разговоре с Зеленским

Рада

Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса: как голосовали депутаты

Массимо Челлино

63-летний президент итальянского клуба отбился на улице от двух грабителей (фото)

комбайн по сбору картофеля

На Днепропетровщине во время сбора картофеля погиб подросток

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер