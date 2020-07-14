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«Когда же закончится эта проклятая война?»
Чем дольше продолжается война на Востоке Украины, тем больше людей задумываются над тем, когда она закончится. На этот вопрос попытался ответить на своей странице в соцсети дипломат и журналист, бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.
«Сегодня с утра на Майдане шло прощание с погибшим на Донбассе бойцом 24 бригады Тарасом Матвеевым. Я смотрел трансляцию и самый задаваемый в комментариях вопрос был: когда же закончится эта проклятая война. Я в последнее время редко говорю на эту тему, потому что наше общество стало верить в «чудеса», а примеры других стран попросту игнорируются. Но все же попытаюсь еще раз сказать.
Пока Российская Федерация будет продолжать мнить себя «Империей» и не поменяется большая политическая ситуация в мире, война будет идти перманентно. Вокруг России масса тлеющих конфликтов и многие из стран-соседей уже третий десяток лет живут в условиях войны. И происходит это не потому, что кому-то из соседей РФ нравится жить в таких условиях, а потому что для Кремля это мощнейший рычаг давления на «строптивых соседей», которые вдруг захотели быть независимыми.
И все банально просто: разгонять боевые действия Москва будет ровно столько, сколько она этого захочет, обвиняя нас в фашизме, нарушении договоренностей, притеснении русскоязычных и так далее. Довольно стандартный арсенал причин. Параллельно будет вести переговоры, прикидываясь самой заинтересованной стороной в решении проблемы на своих границах. Но в то же время поддерживая огонь войны.
Мы должны понять, что война эта надолго. Она изнурительна и сложна. Мы должны научиться жить с войной.
И мы не уникальны в этом, просто такая драматургия у подобных историй", — написал Корчилава в Facebook.
Ранее дипломат назвал бомбой замедленного действия выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
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